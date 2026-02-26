Humanitarni posjet Meghan Markle zasjenile su hlače koje je nosila

Tijekom svojih susreta s palestinskim izbjeglicama u kampu Za’atari, Meghan Markle pojavila se u zgužvanim hlačama.

Meghan Markle i princ Harry započeli su dvodnevni posjet Jordanu, gdje su stigli na poziv Svjetske zdravstvene organizacije, a mnogi britanski mediji put su već prozvali njihovom novom kvazi kraljevskom turnejom.

Odbjegli kraljevski par iskoristio je priliku za susret s izbjeglicama iz Gaze u izbjegličkom kampu Za’atari, za koji je Meghan odjenula ležerniju kombinaciju te bez previše brige oko modnih nesavršenosti odradila gust raspored humanitarnih aktivnosti.

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 11 Foto: Profimedia

Nakon sudjelovanja na okruglom stolu u Ammanu s predstavnicima Ujedinjenih naroda, diplomatskog zbora i donatora, Meghan se presvukla u hlače širokih nogavica visokog struka i kratku majicu, uz bijelu košulju koju je nosila poput jakne. Bez stilista i velike pratnje, pošto Meghan često sama brine o svojoj frizuri, šminki i garderobi, njezine su hlače djelovale pomalo izgužvano.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

No bivša glumica očito nije marila za nabore. Fokus joj je bio na susretima s mladim sirijskim izbjeglicama, gdje je s Harryjem promatrala sat glazbe u centru za mlade QuestScope te sudjelovala u nogometnoj aktivnosti. Kasnije je istu kombinaciju zadržala i za treće pojavljivanje tog dana, promijenivši samo majicu u elegantniju crnu bluzu s naglašenim ramenima.

Njihov posjet dolazi svega dva tjedna nakon diplomatskog putovanja princa Williama u Saudijsku Arabiju, a Jordan je zemlja s kojom je i obitelj Wales snažno povezana – Kate je ondje provela dio djetinjstva, a William i Kate bili su i gosti na kraljevskom vjenčanju 2023. godine.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 2 Foto: Afp

I dok su neki primijetili da Meghanine hlače nisu bile savršeno ispeglane, čini se da je vojvotkinja time, svjesno ili ne, poslala jasnu poruku: važniji su ljudi i humanitarni rad od besprijekornog izgleda.

Na putu je zaigrala i nogomet, o čemu više pročitajte OVDJE.

Netflix je nedavno ukinuo njezinu emisiju "With Love, Meghan", o čemu više čitajte OVDJE.

