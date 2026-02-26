Lana Jurčević objavila predivnu fotografiju s kćeri uz dirljivu poruku

Dirljiva objava Lane Jurčević na Instagramu raznježila je njezine pratitelje. Uputila je emotivne riječi svojoj kćeri.

Lana Jurčević dirnula je svoje pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom koju je posvetila kćerkici Mayli Lily.

Naime, u iskrenim i toplim riječima naša glazbenica je otkrila kakve vrijednosti želi usaditi svojoj djevojčici.

''Obećala sam sebi nešto važno. Da te neću odgajati iz straha. Ne iz tuđih mišljenja. Ne iz vlastitih rana'', napisala je pjevačica uz fotku na kojoj poziraju u bijelim haljinama.

''Obećala sam sebi da ću te učiti hrabrosti, da i dalje budeš mala fajterica kao i do sada, za sve svoje ciljeve i snove, ali da uz to sve ostaneš nježna i da cijeli život budeš u svojoj pravoj, ženskoj energiji. Da ću te učiti granicama, ali ću ti pokazati i kako se voli bez zadrške. Da ću te pustiti da padneš, ali ću uvijek biti sigurno mjesto na koje se vraćaš'', dodala je.

''Obećala sam sebi da neću pokušavati stvoriti savršeno dijete - nego sretno, slobodno i svoje. Da ću ti više pokazivati nego govoriti. Da ću priznati kada pogriješim. Da ću te slušati — stvarno slušati'', poručila je.

''I najvažnije...Obećala sam sebi da ću te voljeti tako da to nikada ne moraš preispitivati. Jer moj zadatak nije da oblikujem tvoj život prema sebi. Moj zadatak je da ti dam krila – i budem ti dom'', zaključila je Jurčević, a fotografiju pogledajte OVDJE.

Ispod objave nizali su se brojni komentari.

''Ma kako ste već velike curke'', ''Preslatko, stvarno'', ''A vidi je'', ''Ljubav i samo ljubav'', ''Predivno'', ''Prekrasne mama i kći'', ''Svaka ti čast, jako lijepo napisano'', dio je komentara s društvenih mreža.

Inače, Lana trenutačno čeka i drugo dijete, a nedavno je otkrila da sitno broji do dolaska prinove u njihovu obitelj. Više detalja pročitajte OVDJE.

