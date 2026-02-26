Talijanska Paris Hilton: Rođena u luksuzu, odrasla u realityju, sad cilja na Eurosong!

Elettra Lamborghini, unuka osnivača slavnog automobilskog brenda, izgradila je vlastitu karijeru kao pop i reggaeton zvijezda s hitovima, nastupima na Sanremu i prisutnošću u medijima.

Mali grad u talijanskoj provinciji Ligurija, Sanremo, od utorka do nedjelje je središte talijanske glazbene industrije zahvaljujući 76. izdanju istoimenog festivala, sinonima talijanske glazbe. Trideset izvođača koji se natječu u kategoriji BIG nada se da će ući u povijest i time ostvariti najvažniju stavku u svojim biografijama.

Vrlo male šanse za pobjedu kladionice daju Elettri Lamborghini, koja je u prve dvije večeri Sanrema pokazala ne baš raskošne vokalne sposobnosti s pjesmom "Voilà", no ona je više zainteresirana za još jedan radijski hit.

Galerija 23 23 23 23 23

Elettra Miura Lamborghini rođena je 17. svibnja 1994. u Bologni kao kći Luise Peterlongo i Tonina Lamborghinija te unuka Ferruccia Lamborghinija, osnivača jedne od najpoznatijih talijanskih automobilskih marki. Zbog toga što je povezana s automobilskim magnatom, odrastala je u luksuznom okruženju, okružena bogatstvom i automobilima, ali već je od malih nogu pokazivala snažnu osobnost i želju da se dokaže i izvan obiteljskog nasljeđa.

Elettra Lamborghini - 3 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 5 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 25 Foto: Profimedia

Karijeru je započela kao reality-zvijezda i televizijska osoba pojavljujući se u međunarodnim formatima poput "Super Shore" i "Geordie Shore", gdje je svojom ekscentričnom i energičnom osobnošću te provokativnim izdanjima brzo privukla pažnju publike. Zbog svog ponašanja ubrzo je dobila nadimak "talijanska Paris Hilton".

Posebnu pozornost Elettra je privukla i tijekom svog sudjelovanja u "Jersey Shore" kao prva osoba koja je sudjelovala u showu, a nije imala seksualne odnose pred kamerama.

"Za dobar seks potrebna je strast, a nju je teško postići tijekom jednog izlaska", objasnila je tada.

Elettra Lamborghini - 3 Foto: Afp

Elettra Lamborghini - 19 Foto: Profimedia

Pravi zaokret dogodio se 2018. kada se upustila u glazbenu karijeru i objavila svoj debitantski singl "Pem Pem", reggaeton-pjesmu s jakim latinskim utjecajima koja je brzo postala hit i dosegnula visoko mjesto na talijanskim ljestvicama najpopularnijih singlova.

Njezin prvi studijski album "Twerking Queen" objavljen je 2019., a kombinirao je pop, reggaeton i urbane ritmove, čime je Elettra dodatno učvrstila status mlade pop-zvijezde.

Elettra je tijekom karijere izdala niz poznatih singlova poput "Pem Pem", "Pistolero", "Musica (e il resto scompare)" i "Mani in Alto" te suradnji s drugim poznatim izvođačima, čime je izgradila međunarodni profil i vrlo aktivnu bazu obožavatelja na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Nekad i sad Od idola s početka 2000-ih do muškarca koji je hrabro podijelio istinu koju je dugo skrivao

Njezin glazbeni put vodio je i do prestižnog Sanrema. Prvi put je nastupila 2020. s pjesmom "Musica (e il resto scompare)" i osvojila 21. mjesto. Unatoč lošem rezultatu dobila je pažnju šire publike koja je do njezina nastupa pokušavala prikazati Sanremo isključivo kao festival za balade. Sanremu se vratila 2025., ali kao suvoditeljica treće večeri.

Elettra Lamborghini - 21 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 24 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 20 Foto: Profimedia

Iako je često u središtu medijske pažnje i ponekad se suočava s kritikama zbog svog raskošnog životnog stila i moćnog nasljeđa, sama je istaknula kako joj stvaranje zabave i glazbe znači puno više od površnog imidža: poznata je po izjavi da "zabavljati milijune ljudi nije jednostavno".

Elettra je udana za slavnog nizozemskog DJ-a i producenta Afrojacka (Nick van de Wall), s kojim se vjenčala na raskošnoj ceremoniji 2020. na jezeru Como. Zanimljivo, Afrojack je bio jedan od gostiju Eurosonga 2021., održanog u njegovu rodnom Rotterdamu, a u plesnom interval actu pridružila mu se i Elettra kao plesačica, čiji su sunarodnjaci iz grupe Måneskin pobijedili na natjecanju.

Elettra Lamborghini - 18 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 17 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 16 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 2 Foto: Afp

Poznata je i po svojoj ljubavi prema životinjama, posebice konjima, te je vrlo otvorena o svom životu i iskustvima na društvenim mrežama, gdje joj prati veliki broj fanova.

Elettra je uspjela izgraditi vlastitu karijeru izvan poznatog prezimena, kombinirajući privlačnost reality televizije, viralne glazbene hitove i energične nastupe. S povratkom na Sanremo i pjesmom "Voilà", cilja ne samo na talijanske fanove nego i na širu europsku glazbenu scenu, uključujući i potencijalni Eurosong u budućnosti, što potvrđuju i najave da želi predstaviti Italiju na tom natjecanju.

Elettra Lamborghini - 4 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 6 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 1 Foto: Profimedia

Elettra Lamborghini - 14 Foto: Profimedia

Smrt Mije Martini obavijena je velom tajni čak 30 godina kasnije. Više o njoj pročitajte OVDJE.

U drugoj večeri Sanrema odana je počast Ornelli Vanoni, koja je preminula u studenom. Više o njoj pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Model iz Mostara u Survivor stiže srušiti predrasude: ''Misle da sam samo lijepo lice!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jolina nasljednica očarala prizorima iz Pariza, obišla je i najprestižnije gradske adrese

Pogledaji ovo Nekad i sad Nastup koji je promijenio sve: Kako je djevojka iz malog gradića postala svjetski fenomen?

Pogledaji ovo Celebrity Ovog mladog glazbenika gledat ćemo u showu Nove TV: ''Ne moram s 25 godina imati sve odgovore!''