Znate li čiji je ovo sin? Odabrao je opasniju karijeru od svoje slavne majke

Iako je odrastao uz jednu od najpoznatijih country pjevačica na svijetu, Shelby Blackstock nije krenuo majčinim glazbenim stopama. Umjesto reflektora i pozornice, odabrao je svijet brzine i adrenalina te izgradio karijeru profesionalnog vozača utrka.

Američka country pjevačica Reba McEntire na društvenim je mrežama obilježila važan dan u njezinu životu.

Naime, emotivnom objavom čestitala je rođendan sinu Shelbyju Blackstocku.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ledena bajka i vruće izdanje: Usred snježne šume pozirala je samo u bikiniju!

''Čini mi se kao da je jučer počelo naše zajedničko putovanje. Sretan rođendan, Shelby! Volim te svim srcem'', napisala je uz fotke, a pratitelji su im u komentarima uputili brojne čestitke.

Shelby je rođen 23. veljače 1990. godine, a jedino je dijete koje je Reba dobila u braku s televizijskim producentom i gitaristom Narvelom Blackstockom.

Shelby Blackstock, Reba McEntire Foto: Profimedia

Par je bio u braku od 1989. do 2015. godine, a tijekom tog razdoblja Shelby je odrastao daleko od svjetala reflektora koji su pratili njegovu slavnu majku, piše People.

Iako mu je majka velika glazbena zvijezda, Shelby nije krenuo njezinim stopama. Odlučio se za potpuno drugačiji put i posvetio se automobilizmu. Već kao student shvatio je da želi postati profesionalni vozač utrka, a 2011. godine ostvario je san i započeo karijeru u NASCAR-u.

Njegova strast prema brzini i utrkama postala je njegov zaštitni znak, a Reba je u više navrata isticala koliko je ponosna na njegovu predanost i radnu etiku.

Shelby Blackstock, Reba McEntire Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ledena bajka i vruće izdanje: Usred snježne šume pozirala je samo u bikiniju!

Na privatnom planu Shelby je svoju sreću pronašao uz Marissu Branch, influencericu i licenciranu kozmetičarku koja mu je najveća podrška.

Upoznali su se 2014. godine putem aplikacije za upoznavanje, a iako tada još nisu znali kamo će ih život odvesti, sudbina ih je ponovno spojila dvije godine kasnije kada su započeli vezu. Njihova ljubavna priča dobila je posebno romantičan trenutak na Staru godinu 2020., kada ju je Shelby zaprosio, a svoju su ljubav okrunili brakom 2022. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš influencer ocu priredio rođendan za pamćenje, njihov odnos nije uvijek bio skladan: ''Vrijedi oprostiti''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Promjena našeg glazbenika tijekom godina: Njegov novi imidž ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo Celebrity Velika tragedija u obitelji slavnog komičara, njegova kći pronađena je mrtva