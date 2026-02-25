Igor Kojić ljubi atraktivnu Riječanku? Bila je misica, a okušala se i u politici

Sin Dragana Kojića Kebe nakon razvoda okrenuo je novu stranicu i sreću pronašao u zagrljaju atraktivne Riječanke čije je ime posljednjih dana sve češća tema u javnosti.

Nakon turbulentnog razdoblja i razvoda kojim je punio medijske stupce Igor Kojić, sin folk-legende Dragana Kojića Kebe, ponovno blista od sreće.

Poduzetnik više ne skriva emocije, a uz njega je posljednjih mjeseci sve češće viđena atraktivna brineta – Nikolina Šaponja.

Igor Kojić - 2 Foto: Instagram

Nikolina Šaponja - 2 Foto: Facebook

Iako su se isprva trudili svoju romansu zadržati podalje od očiju javnosti, čini se kako je par odlučio prestati skrivati svoju sreću. Igor uživa u novom životnom poglavlju, a sada je poznato i tko je djevojka koja mu je osvojila srce.

Riječ je o 27-godišnjoj Riječanki Nikolini Šaponji, koja je javnosti postala poznata još 2019. godine kada je ponijela titulu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Nakon uspješne manekenske epizode Nikolina se okušala i u politici, u kojoj je također privukla pozornost.

Nikolina Šaponja - 4 Foto: Facebook

Nikolina Šaponja - 5 Foto: Facebook

Šaponja je bila glasnogovornica Foruma mladih SDP-a te članica Savjeta mladih Grada Rijeke. Prošle godine našla se u središtu unutarstranačkog sukoba tijekom lokalnih izbora u Rijeci.

Kako je tada pisao Novi list, Nikolina je javno podržala tadašnjeg gradonačelnika Marka Filipovića iako se istovremeno nalazila na promotivnom plakatu njegove stranačke kolegice i protukandidatkinje Sandre Krpan. Ta situacija izazvala je napetosti unutar stranke, a prema dostupnim informacijama, Šaponja je u međuvremenu napustila SDP.

Dok se njezina politička priča stišala, čini se da na ljubavnom planu cvjetaju ruže. Igor i Nikolina zasad ne komentiraju detalje svoje veze, no njihovi osmijesi govore više od riječi – Kojić ponovno izgleda zaljubljeno i sretno.

Igorov otac, Dragan Kojić Keba, nedavno je javno govorio o novoj izabranici svog sina i nije skrivao simpatije.

''Lijepa je djevojka, iskreno da kažem. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i izvana i iznutra. Do Igora je, ne bih se miješao. Nikada se nisam miješao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaha), to će biti njegov treći brak. Pa što je problem? Što se njegove prošlosti tiče, uvijek sam pričao da neću o tome. Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Nema razloga. Njegov izbor iz srca je i moj izbor. Misli dobro. Nemoj i ne boj se'', poručio je Keba za Blic.

Igor Kojić - 2 Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Mnogi komentiraju da je i Nikolina jako slična Kojićevim bivšim partnericama, Severini i Sofiji Dacić, od koje se Igor razveo tek prije nekoliko mjeseci. Više čitajte OVDJE.

Nikolina Šaponja - 3 Foto: Facebook

