Novi sudski rat bivšeg para: Jolie i Pitt ponovno u sporu zbog luksuznog imanja

Nekadašnji omiljeni par Brad Pitt i Angelina Jolie ponovno su u sukobu zbog vlasništva nad dvorcem Miraval.

Brad Pitt i Angelina Jolie ponovno su u središtu medijske pozornosti i to zbog novih sudskih dokumenata koji otkrivaju da glumac tuži bivšu suprugu za čak 35 milijuna dolara.

Riječ je o još jednom poglavlju u njihovoj dugotrajnoj i gorkoj borbi oko luksuzne francuske vinarije Château Miraval, koju su zajedno kupili 2011. godine za oko 60 milijuna dolara.

Jolie, koja je ovih dana u centru pozornosti zbog iznenadnog posjeta ratnoj Ukrajini, 2019. godine pokrenula je brakorazvodnu parnicu od Pitta, tri godine nakon službenog odvajanja, a ubrzo je uslijedio sukob oko Miravala, imanja koje je nekada simboliziralo njihovu ljubav.

Prema Pittovim tvrdnjama, bivša supruga prekršila je dogovor da nijedno od njih ne smije prodati svoj udio bez pristanka drugog. Jolie je, navodno, prodala svoj udio ruskom milijarderu Juriju Šefleru, vlasniku vinske tvrtke Tenute del Mondo iz Stoli Groupa, čime je izazvala Pittovu tužbu.

Novi dokumenti, koji su procurili u javnost, otkrivaju e-mail prepisku iz studenog 2023. godine između odvjetničkih timova bivših supružnika. U njima stoji da Pitt sada tuži Jolie za 35 milijuna dolara, tvrdeći da je pretrpio značajnu financijsku štetu.

"Gospodin Pitt je sam stvorio ovu situaciju tužeći gospođu Jolie za 35 milijuna dolara i sada mora snositi troškove dostave dokumenata koji će dokazati te navodne štete", piše u dijelu prepiske koju prenosi PEOPLE.

Joliein odvjetnički tim tvrdi kako Pitt odbija predati ključne dokumente vezane uz razloge zbog kojih je tražio četverogodišnji ugovor o tajnosti (NDA) koji, kako navode, pokriva njegovo osobno ponašanje. Oskarovka je još ranije izjavila da je glumac tražio od nje da potpiše opširan NDA prema kojem bi joj bilo zabranjeno govoriti o njegovom navodnom verbalnom i fizičkom zlostavljanju, posebice o incidentu iz 2016. godine na privatnom letu, nakon kojeg je njihova veza zauvijek pukla.

Pitt, s druge strane, tvrdi da je ugovor bio isključivo poslovne prirode, vezan uz zaštitu interesa vinarije i njezine prodaje.

"Pittov odgovor se temelji na nagađanjima i pokušajima da naruši povjerljivost između Angeline i njezinih odvjetnika. Ova tužba još jednom potvrđuje da je riječ o njegovom višegodišnjem pokušaju da kontrolira i uznemirava Angelinu", izjavio je Angelinin odvjetnik Paul Murphy za Daily Mail.

61-godišnji Pitt prvu tužbu oko Miravala je podnio još 2022. godine, nakon čega je 50-godišnja Jolie podnijela protutužbu i pozvala se na privilegij odvjetnik-klijent, odbijajući predati privatne komunikacije. Pittovi odvjetnici sada tvrde da Jolie zloupotrebljava povjerljivost kako bi sakrila ključne dokaze.

Njihova pravna drama traje već godinama i daleko je od završetka. Najnovije ročište zakazano je za 17. prosinca, a obje strane i dalje čvrsto stoje iza svojih optužbi.

Nekadašnji IT par se upoznao 2005. godine na snimanju Gospodin i gospođa Smith, dok je on još bio u braku s Jennifer Aniston. Nakon 11 godina veze i pet godina braka, par se rastao 2016. godine, a njihova veza ubrzo se pretvorila u jedan od najpraćenijih razvoda u Hollywoodu, koji je okončan nakon čak osam godina parnice. Zajedno imaju šestero djece, od čega troje biološke, a zanimljivo je da nakon razvoda gotovo svi su stali na stranu majke i odbacili očevo prezime.

