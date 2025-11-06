Seve ponovno pokazala tko je kraljica estrade, spektakl je u najavi!

Severina će 7. i 8. studenog održati koncerte u zagrebačkoj Areni, a netom uoči velikih spektakla objavljeno je kako je i drugi datum rasprodan.
Najveća regionalna zvijezda, Severina, ovoga će studenoga pred zagrebačkom publikom zapjevati čak dva puta u rasprodanoj Areni Zagreb.
Nakon što je u svega deset dana rasprodala prvi najavljeni koncert u Areni, zakazan za 07. studenoga, dodatni termin dan kasnije, 8. studenoga, ubrzo je doživio isti scenarij.
Time je još jednom potvrdila status jedinog domaćeg izvođača koji je u tako kratkom roku (karte u prodaju su puštene samo dva mjeseca ranije) ispunio najveću hrvatsku dvoranu - dvije noći zaredom. Sve to, nakon veličanstvenog, također rasprodanog, koncerta prije samo dva tjedna u dvorani Gripe, u rodnom joj Splitu.
A Zagreb, grad koji je posljednjih 34 godine njezin dom, kao svoju očekuje ju i iščekuje dvaput, tim više što je posljednji put u Areni Zagreb nastupila 2019. godine. Sada se vraća s koncertima 'Ja samo pjevam', intimnijim, emotivnijim, ali glazbeno raskošnim. Kako je i sama Severina najavila, nadolazeći koncerti donose pomalo drugačiji pristup: ogoljen, emotivan, posvećen glasu i interpretaciji, uz pratnju orkestra od tridesetak najboljih glazbenika s ovih prostora, te praćen videoprojekcijama koje stvaraju jedan posve intiman okvir.
Ipak, ono što ostaje isto, odnos je između publike i Severine, a čini se da je upravo taj odnos, neopterećen vremenom i trendovima, ono što je publiku potaknulo da u rekordnom roku ispuni obje Arene.
Dvije večeri u najvećoj hrvatskoj dvorani – dvaput pred rasprodanim parterima i tribinama – pod nazivom 'Ja samo pjevam' postale su događaj koji se već sada upisuje među najvažnije trenutke domaće koncertne sezone.
