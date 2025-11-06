Pa je li ovo moguće?! Mladi Vinkovčanin najavio peti koncert u Beogradu!

Jakov Jozinović nastavlja s rezidencijskom turnejom u Sava Centru, najavivši peti koncert u Plavoj dvorani.

Mlada vinkovačka senzacija Jakov Jozinović ne prestaje oduševljavati regiju! Nakon što je u srijedu objavio kako je u potpunosti rasprodao četvrti koncert u beogradskom Sava Centru, Slavonac je na Instagramu otkrio vijest koja će oduševiti njegove pratitelje.

Naime, Jozinović će u Plavoj dvorani Sava Centra održati i peti koncert i to 17. travnja 2026.!

"Zajedno pišemo povijest i petu večer u Plavoj dvorani. Ljubim vas, volim vas i jedva čekam", napisao je Jakov dodavši kako ulaznice kreću u prodaju u petak 7. studenog u 12:00 sati.

Sava Centar je ponovno otvoren u rujnu 2024. nakon trogodišnje rekonstrukcije, a u obnovu je uloženo 120 milijuna dolara, od čega je 40 milijuna eura uloženo u obnovu Plave dvorane. Rekord po broju rasprodanih koncerata nakon obnove drži Marija Šerifović s osam nastupa, a u prosincu 2024. i siječnju 2025. sedam rasprodanih koncerata je održala Jelena Rozga.

Mediji su pisali kako je zakup dvorane za samo jednu večer oko 25 tisuća eura. Ta informacija je objavljena nakon što je u javnost izašlo kako je Željko Joksimović zakupio 11 datuma za prosinac, za što je unaprijed izdvojio čak 275 tisuća eura.

