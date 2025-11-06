O Dreletovoj supruzi jako se malo zna, ali svi se sjećaju njezina hrabrog istupa prije 15 godina

Drele godinama ljubi Michelle s kojom ima dvoje djece, a u javnosti je zaista rijetko viđamo.

Davor Dretar Drele, poznat po humoru, glumi, glazbi i kratkoj političkoj karijeri, godinama je prisutan na sceni – no svoj privatni život i dalje uspješno drži podalje od očiju javnosti.

Ipak, neke informacije poznate su javnosti. Od 1993. godine u braku je s Michelle Dretar, koju zaista rijetko viđamo u javnosti.

Davor Dretar Drele - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Jedna od rijetkih prigoda kada su se zajedno pojavili na javnom događanju bila je premijera predstave ''Krava na granici'' u Zagrebu, ali javnost i dalje pamti njezin hrabar istup iz 2010. godine.

Davor Dretar, Michelle Dretar Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naime, par je tada sudjelovao na druženju za novinare na aerodromu Lučko u sklopu čega su organizirani padobranski tandem skokovi.

Davor Dretar, Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drele nije bio toliko hrabar, ali zato njegova supruga jest te je sa stručnjakom skočila iz aviona. Njezino oduševljenje bilo je očito, a prije skakanja Dretar je svoju suprugu poljubio i zaželio joj sretan skok.

''Moja draga je adrenalinski ovisnik i već dulje vremena željela je skočiti s padobranom. I eto, to sam joj i omogućio'', otkrio je tad Drele, prenio je Večernji.

Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Nisam se plašio, a nije ni ona. Što je razumljivo, jer se udala za mene, a to znači da je žena koja ne poznaje strah. Supruga me nagovara da skočim i s padobranom, a kako se zna tko je u našoj kući gazda mislim da ću morati skočiti'', dodao je i našalio se po običaju.

Michelle Dretar Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, par zajedno ima dvoje djece - Kristijana i Natali.

