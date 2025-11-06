Kako vam se sviđa? Baby Lasagna ima potpuno novi imidž!

Baby Lasagna drastično je promijenio imidž, više nema ružičastu kosu.
Baby Lasagnu dosad smo navikli viđati s ispranom ružičastom kosom koja je postala njegov prepoznatljiv zaštitni znak, no sada je napravio potpunu promjenu – obojao ju je u crno!3 vijesti o kojima se priča uspješna je Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi previše ili realno? Lavina komentara na cijene paketa dječje igraonice koju je otvorila supruga našeg influencera oštra reakcija Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Takvog ga dosad još nismo imali prilike vidjeti, a novi look djeluje mračnije i ozbiljnije, savršeno se uklapajući u njegov osebujan stil i vizualni identitet.
Baby Lasagna - 3 Foto: Instagram
Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram
Fotografije koje je objavio na društvenim mrežama pokazuju Lasagnu u potpuno novom izdanju, uz prepoznatljiv stav i energiju koji su ga i doveli do statusa jednog od najintrigantnijih glazbenika na domaćoj sceni.
Pogledaji ovo Preporuke Zvijezde naše serije nakon 9 godina pohvalile se zajedničkim pothvatom
Ova promjena dolazi u trenutku kada se očekuju novi projekti i nastupi, pa nije isključeno da je i nova boja kose dio svježeg kreativnog poglavlja u njegovoj karijeri.
Otkako je postao poznat, vidjeli smo ga već s nekoliko različitih frizura, kraćih i duljih, blajhanih i prirodne kose, no ova promjena sve je baš iznenadila.
Baby Lasagna - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram
Baby Lasagna, Käärijä Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Ovo još nismo vidjeli! Karleuša bujne atribute ukrasila dolarima
Među fotografijama koje je objavio nalazi se i video njegove supruge Elizabete Ružić koja je također obojala kosu, a umjesto prirodne smeđe sad nosi rozu.
Elizabeta Ružić i Baby Lasagna - 1 Foto: Instagram
Galerija 17 17 17 17 17
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte video! Naša misica prvi put se predstavila na svjetskom izboru u Tajlandu
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Njoj je 60 godina?! Pozirala je u bikiniju, komentari sve govore!
Pogledaji ovo Celebrity Naš Slavonac za Novu godinu nastupa uz najveća estradna imena!