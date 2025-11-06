Kako vam se sviđa? Baby Lasagna ima potpuno novi imidž!

Baby Lasagna drastično je promijenio imidž, više nema ružičastu kosu.

Baby Lasagnu dosad smo navikli viđati s ispranom ružičastom kosom koja je postala njegov prepoznatljiv zaštitni znak, no sada je napravio potpunu promjenu – obojao ju je u crno!

Takvog ga dosad još nismo imali prilike vidjeti, a novi look djeluje mračnije i ozbiljnije, savršeno se uklapajući u njegov osebujan stil i vizualni identitet.

Baby Lasagna - 3 Foto: Instagram

Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Fotografije koje je objavio na društvenim mrežama pokazuju Lasagnu u potpuno novom izdanju, uz prepoznatljiv stav i energiju koji su ga i doveli do statusa jednog od najintrigantnijih glazbenika na domaćoj sceni.

Ova promjena dolazi u trenutku kada se očekuju novi projekti i nastupi, pa nije isključeno da je i nova boja kose dio svježeg kreativnog poglavlja u njegovoj karijeri.

Otkako je postao poznat, vidjeli smo ga već s nekoliko različitih frizura, kraćih i duljih, blajhanih i prirodne kose, no ova promjena sve je baš iznenadila.

Baby Lasagna - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Baby Lasagna, Käärijä Foto: Profimedia

Među fotografijama koje je objavio nalazi se i video njegove supruge Elizabete Ružić koja je također obojala kosu, a umjesto prirodne smeđe sad nosi rozu.

Elizabeta Ružić i Baby Lasagna - 1 Foto: Instagram

