Njoj je 60 godina?! Pozirala je u bikiniju, komentari sve govore!

Luann de Lesseps za fotografiju u bikiniju sa 60 godina dobila je same pohvale.

Američka reality zvijezda Luann de Lesseps, poznata iz serijala ''The Real Housewives of New York City'', pokazala je da godine zaista nisu prepreka za zavidnu formu.

U 61. godini života, bivša grofica, manekenka i pjevačica ponosno je pokazala besprijekornu liniju u klasičnom bikiniju, pozirajući na plaži uz zalazak sunca. Njezina figura i samopouzdanje oduševili su obožavatelje diljem svijeta.

''Ženo, izgledaš sjajno'', ''Trebamo te na Victoria's Secretu 2026.'', ''Pogledaj se, nevjerojatna'', ''O moj Bože, jako si zgodna'', nahvalili su je u komentarima.

Luann, poznata i pod nadimkom ''Countess Luann'', proslavila se kao jedna od originalnih članica popularnog realityja ''The Real Housewives of New York City'', u kojem je sudjelovala od 2008. godine. Osim televizijske karijere, istaknula se i kao kabare izvođačica – njezin show ''Countess Cabaret'' redovito rasprodaje dvorane diljem SAD-a i Europe.

Luann de Lesseps - 7 Foto: Profimedia

Luann de Lesseps - 4 Foto: Profimedia

Publiku osvaja humorom, glamuroznim nastupima i poznatim glazbenim brojevima, uključujući vlastite pjesme poput ''Money Can’t Buy You Class'', ''Chic C’est la Vie'' i ''Feelin’ Jovani''.

Luann je odrasla u Connecticutu, a prije televizijske slave radila je kao licencirana medicinska sestra i manekenka agencije Wilhelmina. Godine 1993. udala se za francuskog grofa Alexandrea de Lessepsa, s kojim ima dvoje djece – Victoriju i Noela. Nakon razvoda, zadržala je titulu grofice, po kojoj je i danas prepoznatljiva.

Luann de Lesseps - 7 Foto: Instagram

Luann de Lesseps - 3 Foto: Instagram

Nakon razvoda, Lesseps se suočila i s tužnom vlastite djece. U srpnju 2018. godine, Alexandre de Lesseps zajedno s njihovom djecom Victorijom i Noelom, podnio je tužbu tvrdeći da je zvijezda prekršila uvjete razvoda. Prema njihovim tvrdnjama, Luann je bila obvezna osnovati trust fond za djecu te im prenijeti jednak udio u obiteljskoj kući u Bridgehamptonu, koju su prodali za više od 8 milijuna dolara.

Umjesto toga, Luann je navodno bez njihovog znanja kupila luksuznu kuću u Sag Harboru za oko 3 milijuna dolara, planirajući je zadržati u vlastitom vlasništvu. U tužbi se čak tvrdilo da pjevačica razmišlja o prodaji kuće ili dizanju hipoteke kako bi sredstva koristila za sebe, bez uključivanja djece u vlasništvo.

Ova situacija šokirala je obožavatelje popularnog realityja, budući da je Luann uvijek isticala blisku povezanost s djecom. Sama zvijezda tada je prolazila kroz turbulentno razdoblje – suočavala se s pravnim problemima i borbom s alkoholom, o čemu je javno govorila.

Već u travnju 2019. godine stigle su dobre vijesti: tužba je povučena. Kako su prenijeli američki mediji poput Peoplea i E! News, obitelj je postigla dogovor, a Luann je izjavila da je sve u redu s djecom te da su ponovno u dobrim odnosima.

Luann de Lesseps - 8 Foto: Profimedia

Detalji sporazuma nikada nisu objavljeni, no jasno je da je cijeli slučaj ostavio traga. Luann je tada izjavila da ju je cijela situacija potaknula na promišljanje o obitelji, prioritetima i životnim odlukama.

Luann de Lesseps - 1 Foto: Instagram

Privatni život pratio je i poneki skandal – 2017. godine uhićena je u Palm Beachu zbog pijanstva i neprimjerenog ponašanja, no ubrzo je prošla rehabilitaciju i javno priznala borbu s alkoholom. Danas otvoreno govori o izazovima, zahvalna na drugoj prilici i spremna na nove početke.

''Alkohol me doveo u mnogo problema, a upravo sam došla do točke u životu gdje se mogu dobro zabaviti bez pića'', rekla je nakon rehabilitacije.

Luann de Lesseps - 5 Foto: Profimedia

Luann de Lesseps - 1 Foto: Profimedia

Luann de Lesseps - 5 Foto: Instagram

