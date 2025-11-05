Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!

Zohran Mamdani odnio je uvjerljivu pobjedu na gradonačelničkim izborima u New Yorku, no mnogi ne znaju da je njegova majka ugledna redateljica Mira Nair.

Na prvim većim izborima nakon prošlogodišnjih predsjedničkih izbora Demokratska stranka uvjerljivo je pobijedila u trima velikim utrkama. Najvažnija je ona za gradonačelnika New Yorka, gdje je pobjedu odnio 34-godišnji demokratski socijalist Zohran Mamdani te okončao meteorski i neočekivani uspon od malo poznatog državnog zastupnika do jedne od najvidljivijih demokratskih osoba u zemlji.

Međutim, mnogi ne znaju da je njegova majka vrlo uspješna filmska redateljica čije ste projekte zasigurno pogledali barem jednom.

Galerija 24 24 24 24 24

Evo koliko je bogat kandidat za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani

Zohran Mamdani drugačiji je gradonačelnik New Yorka. Kolika mu je imovina?

Zohran Mamdani - 3 Foto: Afp

Mira Nair jedno je od najvažnijih imena svjetske kinematografije, uspješno spaja istok i zapad, tradiciju i suvremenost, društveni komentar i emociju. Rođena 15. listopada u Indiji, izgradila je karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, a njezini filmovi redovito osvajaju kritiku, festivale i srca publike.

Nair je odrasla u obrazovanoj obitelji – otac joj je bio državni službenik, a majka socijalna radnica – što je utjecalo na njezinu kasniju osjetljivost prema društvenim temama. Već u mladosti pokazivala je zanimanje za kazalište i društvene teme. Nakon završene škole u Delhiju dobila je stipendiju za prestižno sveučilište Harvard, gdje je studirala sociologiju i kazalište. Upravo tamo počela je snimati svoje prve dokumentarne filmove, fokusirajući se na svakodnevni život i nevidljive slojeve društva.

Mira Nair - 12 Foto: Afp

Mira Nair - 10 Foto: Afp

Mira Nair - 8 Foto: Afp

Karijeru je započela dokumentarcima, ali svjetsku slavu stekla je prvim igranim filmom — "Salaam Bombay!" (1988.). Film, koji prikazuje život djece s ulica Mumbaija, osvojio je Zlatnu kameru u Cannesu i bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma.

Pogledaji ovo Celebrity Naš par objasnio cijene rođendanskih paketa koje su pokrenule žustre rasprave

Nakon tog uspjeha postala je prepoznatljiva po svom specifičnom stilu: kombinaciji realizma, topline i humora, uz stalno istraživanje identiteta, klase i kulture. Njezini najpoznatiji filmovi uključuju filmove poput "Mississippi Masala", "Monsoon Wedding", "The Namesake" i "Queen of Katwe", u kojoj je manju ulogu imao i njezin sin Zohran Mamdani.

Mira Nair - 1 Foto: Profimedia

Mira Nair - 2 Foto: Profimedia

Mira Nair - 3 Foto: Profimedia

Mira Nair - 9 Foto: Afp

Osim što režira, Nair je i producentica, mentorica mladim redateljima i osnivačica filmske škole Maisha Film Lab u Ugandi, koja pomaže mladim afričkim i južnoazijskim autorima da razviju svoje glasove.

Nakon razvoda od Mitcha Epsteina upoznala je ugandskog političara indijskog podrijetla Mahmooda Mamdanija dok je istraživala temu za film "Mississippi Masala". Vjenčali su se 1991. godine, a njihovo jedino dijete, novi njujorški gradonačelnik, rodilo se u Kampali iste godine.

Da je Mamdani naslijedio političke stavove od svoje majke, pokazuje i to da je Nair još 2013. odbila pozivnicu za filmski festival u Haifi u znak protesta protiv izraelske politike protiv Palestinaca.

Zohran Mamdani - 4 Foto: Afp

Mira Nair - 1 Foto: Afp

Mira Nair - 4 Foto: Afp

Mira Nair - 2 Foto: Afp

Nair živi između New Yorka, Ugande i Indije, što simbolično odražava njezin život i karijeru — stalno između kultura, ali čvrsto ukorijenjena u ljudskim pričama. Smatra je se jednom od najvažnijih ženskih autorica globalnog juga, a njezini filmovi progovaraju o imigraciji, ljubavi, rodnim ulogama, tradiciji i suvremenosti, uvijek s empatijom i stilskom elegancijom.

Danas, kao cijenjena redateljica i profesorica filmske režije, Nair nastavlja snimati i podučavati, ostajući vjerna ideji da film može mijenjati svijet — priču po priču, kadar po kadar.

Kako je na Mamdanijevu pobjedu reagirao američki predsjednik, otkrijte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda? Eduardo da Silva pokazao kćer, koja već ima 20 godina

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je influencerica iz susjedstva za koju se šuška da je imala aferu s Yamalom?