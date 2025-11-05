Naš par objasnio cijene rođendanskih paketa koje su pokrenule žustre rasprave

Cindy Šoštarić Hadžić i Sandi Pego reagirali su putem društvenim mreža na komentare o cijenama u novootvorenoj igraonici KidZona.

Cindy Šoštarić Hadžić, supruga našeg influencera Sandija Pege, u Zagrebu je otvorila dječju igraonicu KidZona koja je već izazvala komentare na društvenim mrežama.

Mnogi roditelji spočitnuli su bivšoj Miss sporta cijene proslave rođendana, koje se kreću od oko 650 eura, ovisno o broju djece, duljini proslave, ukrasima i slično. Tim povodom, Šoštarić Hadžić se javila na društvenim mrežama kako bi dodatno pojasnila cijene i situaciju.

"Drago nam je što se u medijima pokrenula rasprava o cijenama rođendanskih proslava u Hrvatskoj, te što je poseban fokus stavljen na naš najveći rođendanski paket koji iznosi 1270 eura. Naša strateška odluka bila je da u svim paketima prikažemo cjelokupan iznos proslave, bez skrivenih troškova, čime ne dovodimo potrošače u zabludu prikazivanjem nižih, ali nepotpunih cijena", napisala je na Instastoryju, kojeg je podijelio i njezin suprug. "Vjerujemo da ste i sami primijetili kako mnoge druge rođendaonice u osnovne ili čak najskuplje pakete uključuju samo dio onoga što nude, dok se konačna cijena znatno povećava dodavanjem različitih elemenata slavlja, što kod nas nije slučaj. U našim su paketima svi elementi proslave jasno navedeni. U najskupljem paketu, primjerice, torta nije samo običan kolač s printanom pokrivkom, već custom torta prema želji slavljenika. Svi elementi dekoracije, uključujući balone, prolaze provjeru kvalitete i sigurnosti te dolaze od provjerenih dobavljača."

Cindy Šoštarić Hadžić - 3 Foto: Instagram

Cindy Šoštarić Hadžić - 1 Foto: Instagram

Cindy Šoštarić Hadžić - 2 Foto: Instagram

Objasnila je i razlog cijena: "Cjelokupni rođendanski program osmislile su dječje pedagoginje, koje su unutar igraonice kreirale zone u kojima se djecu potiče na kreativnost, razvoj mašte, motorike i senzorne vještine, pod vodstvom animatora koji nude i stručne odgojiteljske, pedagoške, rehabilitatorske i terapeutske naputke. Nudimo i dodatne animacijske programe, uključujući facepainting, interakciju s mađioničarima ili klovnom, poklone za uzvanike, neograničene grickalice i biorazgradive čaše i pribor, što je uključeno u cijenu paketa."

U ovim aranžmanima su uključeni i roditelji: "Za roditelje smo pripremili posebnu zonu za druženje uz snack bar, bez dodatne naplate."

Na prvom storyju je spomenula kako za sve koji kritiziraju ima i jeftinijih opcija: "Iako je u medijima najviše pažnje privukao naš najskuplji paket od 1270 eura, želimo naglasiti da KidZona nudi i povoljnije pakete, od 520 eura naviše, koji uključuju širok spektar sadržaja koji su drugdje često dodatno naplaćeni."

Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić Foto: Instagram

Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

S druge strane, Sandi Pego se osvrnuo na jedan televizijski prilog koji je govorio o cijenama u KidZoni opovrgnuvši nekoliko podataka.

"Jedino točna informacija ovdje je mađioničar od 150€! Tortu od 40€ možete imati, ali u nešto drugačijim igraonicama! Naše torte su tematske i personalizirane, oni koji su takve iste naručili doma iz poznatih nama slastičarni znaju koliko košta! Grickalice za 15-ero djece možda u susjednoj Bosni gdje su još KM! Baloni i ukrasi 20€ – da mi je vidjeti kako to uređenje izgleda, a tek baloni danas? Piće za djecu eventualno ako im vodu sipate iz izvora! A što je s poklonima za djecu? Facepainting? Taj paket je ostao 30€!", napisao je u storyju.

Sandijev brat Ismael Hadžić nedavno se oženio za Martinu Filić. Više o tome pročitajte OVDJE.

Par je nedavno dobio drugo dijete, a više o tome pročitajte OVDJE.

