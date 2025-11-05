Bila je hrvatska Edith Piaf, no kraj života je nažalost dočekala sama i napuštena

Nedavno je obilježena 14. godišnjica smrti Ane Štefok, koju su mnogi uspoređivali s Connie Francis i Edith Piaf.

Hrvatsku pjevačicu Anu Štefok mlađe generacije ljubitelja glazbe će teško znati, no u njezino doba mnogi su je uspoređivali sa slavnim suvremenicama Edith Piaf i Connie Francis. Međutim, borbe s uutarnjim demonima doveli su je do zaborava i tužne sudbine koja ju je zatekla 2011. godine.

Rođena 22. travnja 1940. u Zagrebu, počela je pjevati u školskom zboru svog kvarta Trnja, a potom se natjecala u nezaboravnom Prvom pljesku u zagrebačkom Varijeteu. Zahvaljujući svom zvonkom sopranu, uskoro je postala stalna gošća i pobjednica tada mnogobrojnih festivala zabavne glazbe.

Ana Štefok - 3 Foto: YouTube Screenshot

Već prvu pobjedu je ostvarila 1964. na Zagrebačkom festivalu izvedbom pjesme "Balada", u alternaciji s Ivom Robićem, a društveni kroničari su tada ubilježili kako je na bis izašla čak 17 puta. Uslijedili su nastupi i pobjede na sarajevskom festivalu Vaš Šlager sezone, Festivalu kajkavske popevke i Opatijskom festivalu, gdje je pobijedila 1970. s pjesmom Alfija Kabilja "Želim malo nježnosti i ljubavi."





Žarila je i palila glazbenom scenom dva desetljeća, često gostujući u emisijama na televiziji i radiju. Zbog njezinog soprana uspoređivali su je s Connie Francis, a zanimljivo je kako je Ana prepjevala Connieine prve uspješnice.

Ana Štefok - 6 Foto: YouTube Screenshot

U dugogodišnjoj uspješnoj karijeri, kojom je, zahvaljujući njenim interpretacijama doživjela zvjezdane trenutke snimila je brojne predivne pjesame koje i danas ostaju njezin veliki doprinos hrvatskoj diskografiji. Međutim, osamdesetih godina sve se manje pojavljivala u javnosti, a 1989. se u potpunosti povukla sa scene. Neki su pisali kako je zbog pada popularnosti i nesretne ljubavi završila na odvikavanju i liječenju od depresije, no novinar Željko Slunjski, čovjek koji od sredine sedamdesetih prati zbivanja u zabavnoj glazbi i prijatelj brojnim pjevačima, tvrdi da Ana Štefok nije bila pijanica. Bila je slomljena od života, razočarana u prijateljice.

Ana Štefok - 2 Foto: YouTube Screenshot

Ana Štefok - 1 Foto: YouTube Screenshot

Dana 3. studenog 2011. u 72. godini, doživjela je srčani udar i preminula u svom stanu u zagrebačkom Zapruđu, sama, napuštena i sa samo 30 kilograma. Tim povodom je Slunjski objavio u listu "Međimurje" objavio opsežan članak o njezinom tragičnom kraju, navodeći da se nitko o njoj nije brinuo, pa čak ni pjevačica poznata po pjesmi o maloj djevojčici s kojom je Ana sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Tada je razgovarao i s Višnjom Korbar, prenosi Međimurski.hr, koja je samo dva dana prije njezine smrti nazvala Anu i pitala za zdravlje, a Ana je jedva izgovarajući rekla da je loše, da nema što jesti, ima tek polovicu starog kruha.

Ana Štefok - 5 Foto: YouTube Screenshot

Ovime je žena koja je otpjevala legendarnu pjesmu "Želim malo nježnosti i ljubavi" umrla je bez ijednog i drugog, potpuno zaboravljena, dok je s druge strane ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe.

