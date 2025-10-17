Lille u čipkastom grudnjaku i kožnoj minici rasplamsala atmosferu u Zagrebu!

Publika na Oktobeerfestu u Zagrebu ostala je bez daha kad se na pozornici pojavila Lidija Bačić Lille u izazovnom čipkastom grudnjaku i kožnatoj suknji, spremna zapaliti atmosferu do maksimuma.

Popularna splitska pjevačica Lidija Bačić Lille još je jednom dokazala da zna kako podići atmosferu — i to ne samo glasom.

Na Oktobeerfestu u Zagrebu Lille je nastupila pred brojnim obožavateljima te svojim energičnim nastupom i zavodljivim izgledom privukla svu pozornost publike.

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 7 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 1 Foto: Luka Antunac/Pixsell

U svom prepoznatljivom stilu Lidija je na pozornici zasjala u crnom čipkastom grudnjaku i kožnatoj mini suknji s detaljima na zakovice, uz kratku jaknu, koja je dodatno naglasila njezinu figuru.

Lidija Bačić Lille - 6 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 3 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Lidija Bačić Lille - 5 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Nedavno je pak raspametila pratitelje u kožnom korzetu, koji je bio razvezan, a dekolte bujniji nego ikad. Fotografije pogledajte OVDJE.

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić - 4 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

