Kožni korzet i duboki dekolte Lidije Bačić bili su dovoljni za eksploziju komentara!

Lidija Bačić objavila je zavodljivu fotografiju u kožnom korzetu s dubokim dekolteom i oduševila pratitelje.
Lidija Bačić Lille još jednom je dokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih pjevačica.
Na Instagramu je objavila novu fotografiju koja je u trenu privukla pažnju njezinih brojnih pratitelja.
Pozirala je pred ogledalom u tijesnom crnom kožnom korzetu s dubokim dekolteom, a dodatnu dozu zavodljivosti naglasila je razbarušenom kosom i samouvjerenim stavom.
"Sijam", kratko je napisala pjevačica u opisu.
I dok je Lidija samo u nekoliko poteza uspjela raspaliti maštu obožavatelja, komentari ispod objave odmah su počeli stizati.
"Predivna", "Bomba", "Nema bolje", "Božica", "Odličan 5", "Apsolutno prekrasna", samo je dio komentara.
Foto: Instagram
Foto: Lidija Bačić/Instagram
Potpuno gola Lidija Bačić nedavno je fotkom iz kade zapalila Instagram. Više pročitajte OVDJE.
Foto: Screenshot
A kako je izgledala na početku karijere pogledajte OVDJE.
