Kožni korzet i duboki dekolte Lidije Bačić bili su dovoljni za eksploziju komentara!

Lidija Bačić objavila je zavodljivu fotografiju u kožnom korzetu s dubokim dekolteom i oduševila pratitelje.

Lidija Bačić Lille još jednom je dokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih pjevačica.

Na Instagramu je objavila novu fotografiju koja je u trenu privukla pažnju njezinih brojnih pratitelja.

Pozirala je pred ogledalom u tijesnom crnom kožnom korzetu s dubokim dekolteom, a dodatnu dozu zavodljivosti naglasila je razbarušenom kosom i samouvjerenim stavom.

"Sijam", kratko je napisala pjevačica u opisu.

I dok je Lidija samo u nekoliko poteza uspjela raspaliti maštu obožavatelja, komentari ispod objave odmah su počeli stizati.

"Predivna", "Bomba", "Nema bolje", "Božica", "Odličan 5", "Apsolutno prekrasna", samo je dio komentara.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić - 4 Foto: Lidija Bačić/Instagram

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot

