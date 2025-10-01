Zašto su svi gledali u gležnjeve ove legendarne glumice?

Helen Mirren na Tjednu mode u Parizu zasjala je u elegantnom izdanju, ali pažnju su privukli njezini neuobičajeno tamni gležnjevi

Glumica Helen Mirren u Parizu je ponovno plijenila pažnju, no ovoga puta ne samo zbog elegancije. Na Tjednu mode sjedila je u prvom redu uz Annu Wintour i Caru Delevingne, odjevena u sivo odijelo s capri hlačama i bijelom košuljom.

Iako je izgledala besprijekorno, dok je sjedila uočio se zanimljiv detalj – gležnjevi znatno tamniji od ostatka tena, očito posljedica umjetnog preplanulog izgleda. Kontrast s njezinim svijetlim tenom i crvenim ružem odmah je privukao poglede, iako se sama glumica činila nesvjesnom tog nesklada.

Helen Mirren - 1 Foto: Profimedia

Helen Mirren - 8 Foto: Profimedia

Samo dan ranije, Mirren je bila među glavnim zvijezdama L'Oréalove revije održane ispred pariške Gradske vijećnice.

U razgovoru za The Times nedavno je otvoreno govorila o starenju i društvenim predrasudama.

Helen Mirren - 4 Foto: Profimedia

"Najteži dio je snishodljivost. To me stvarno živcira", rekla je, prisjetivši se šetnje sa suprugom Taylorom Hackfordom.

"Ako se moj suprug i ja držimo za ruke, netko bi mogao reći: 'Oh, gle. Kako slatko.' To je kao, oprostite na izrazu, 'Odjebite.' Nešto je vrlo snishodljivo u stavovima nekih ljudi i mislim da misle da su ljubazni i velikodušni. Ali nisu. Oni su uvredljivi."

Helen Mirren - 9 Foto: Profimedia

Helen Mirren (Foto: AFP) Foto: afp

Na pitanje je li očekivala da će doživjeti 80, Mirren se prisjetila riječi svoje majke.

"Moja mi je mama prije mnogo godina rekla nešto vrlo mudro. Rekla je: 'Nikad se ne bojte starenja. Dogodi se nevjerojatna stvar. Kad imate 18 godina, pomisao na 35 je užasna. A kad dođete do 35, zapravo je puno bolje nego s 18.' 'A kad imate 35, pomisao na 55… Onda dođete do 55 i shvatite da postoje sjajne stvari u vezi s 55. Vaš se život nastavio, izgubite neke stvari, ali dobijete druge stvari.' To je svakako slučaj za mene."

