Stela Rade krenula na turneju s harmonikom, na tom su putu pale i prve suze!

Pobjednica showa Tvoje lice zvuči poznato krenula je na prvu turneju sa svojim vječnim osloncem - harmonikom. Tko joj je još potpora u karijeri, koga je inspirirala te kakva je u ljubavnim odnosima, otkrila je Dorini Duplančić.

Stela Rade nedavno je započela turneju „Harmonikom po svijetu“, a s našom ekipom razgovarala je prije koncerta u Ivancu.



Na ovoj turneji, ali i u životu, velik oslonac upravo joj je harmonika i baš je ona u fokusu priče koju je Stela željela ispričati ovom turnejom.



''Poanta svega je da prikažem harmoniku kao instrument koji svira razne žanrove i stilove i da nekako maknem te predrasude da harmonika svira samo određeni neki žanr. I nekako provesti ljude kroz razne emocije u tih sat i pol, dva''.



Ovo iskustvo emotivno je i za pjevačicu, stoga je na koncertu u Sisku prvi put zaplakala usred izvedbe.



''Nakon dugo vremena sam doživjela da ljudi pjevaju sa mnom u glas i da su tu svi onako ispred mene i da je ta intimna atmosfera i da dijelimo zajedno taj trenutak i jednostavno suze su same krenule. Kao to je neka želja i ono malo je bilo nestvarno, kao okej tu smo, to se sad događa''.



Stelina mama bila je ta koja je otkrila njezin talent za glazbu, a potporu joj pruža i u ovom poglavlju karijere.



''Mama je ponosna, ona stalno govori: „Baš sam ponosna na tebe, i tol'ko te lijepo vidjet…“ Ona zna kroz šta sam sve prošla i koliko se borim sa svime time. I baš je sretna i vidim, ono drago joj je da se to sad događa i tu je uvijek kao podrška i kao moj booking menadžer na kraju krajeva''.

Osim od mame, veliku potporu ima i od članova benda, koji je, kako kaže, itekako slušaju.''Da, moraju, boje me se'', šali se.

Među članovima ovog benda je i njezin profesor klarineta…

''Tako je da, bend je fantastičan i drago mi je da, da smo se tako okupili i da, da sam ih našla nekako da smo se složili kao ekipa, a tu je da moj profesor klarineta. Mislim otišla sam na tri sata klarineta do sad, ali kad se malo oslobodi raspored krenut ćemo dalje. Tako da me možete očekivati i s klarinetom''.



Ljubav prema instrumentima i glazbi, a posebno harmonici, prenijela je i na mlađe naraštaje.



''Da, zapravo skoro na svakom nastupu mi dođe, barem jedna, a često i više djevojčica onako obučene u rozo i svi kao: „Ja sam zbog tebe krenula u glazbenu za harmoniku.“ I to su baš krenule u glazbene škole. I onda roditelji dođu s njima pa me i roditelji slušaju''.



Dodatnu popularnost stekla je u hit showu Nove TV, Tvoje lice zvuči poznato, u sklopu kojeg je ponijela titulu pobjednice 9. sezone, a donijela joj je mnogo toga.



''To da me ljudi nekako ozbiljnije sad shvaćaju. I shvaćaju me prije svega kao pjevača što ja i jesam. Meni je na prvom mjestu pjevanje i to sam malo zanemarila. Nekako me napravila ozbiljnijom. Nisam više tamo neka, neka cura koja tamo nešto pjeva, nego sad su me uspjeli doživjet u tom nekom svjetlu kao izvođača''.



Sredinom rujna izbacila je novu pjesmu 'Ostavi dušu', uz koju je, kaže, saznala u kojem glazbenom stilu želi ići dalje. A mi smo se zbog ljubavne tematike pjesme morali malo dotaknuti ljubavi te je pitati – budući da voli ružičastu boju, nosi li ružičaste naočale kada je ljubavni odnos u pitanju?



P''a često, često. Ja vjerujem svima i znam biti nekad naivna. Okej, sad se već učim lagano, ali da mislim si, ajde, ti ne bi nikom napravila ništa loše, ma neće ni tebi. Tako da uvijek je tako''.



Ovog je radnog ljeta u krugu obitelji proslavila 27. rođendan, no nije si zadala nikakve ciljeve do nekog sljedećeg rođendana.



''Prije sam to radila, ali sam shvatila da se toliko uvijek sve… Nije baš sve kako planiramo tako da sam ja samo odlučila pustit neka stvari idu svojim tokom i uživat maksimalno u svakom trenutku i tad sam najsretnija''.



Stela maksimalno uživa u svakom trenutku provedenom na pozornici, a u sklopu turneje Harmonikom po svijetu posjetit će Karlovac i Županju, no tu, naravno, nije kraj.

