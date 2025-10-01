Znate li tko je ovaj preslatki dječak? Danas je naš uspješni glazbenik!

ToMa je na Instagramu objavio emotivan photo dump, a pratitelje je posebno dirnula prva fotografija iz djetinjstva.

Naš glazbenik ToMa objavio je na Instagramu novi niz fotografijs kojim je zatvorio rujan i najavio nove korake u listopadu, a prvi kadar posebno je dirnuo njegove pratitelje.

"Spor neki mjesec ovaj rujan.. lijep, ali spor. Ubacujemo u šestu brzinu u listopadu. Lijepi neki ljudi meni život začiniše...", napisao je ToMa uz niz fotografija koje dočaravaju intimne trenutke, od svakodnevice do uspomena.

Tomislav Marić ToMa - 5 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru koja živi u Engleskoj?

Posebno se istaknula prva fotografija u objavi – preslatka slika iz djetinjstva, na kojoj je ToMa kao mali dječak.

Tomislav Marić ToMa - 4 Foto: Tomislav Marić ToMa/Instagram

Inače, prošle godine je javnost je šokirala vijest da se naš mladi glazbenik Tomislav Marić ToMa razvodi od supruge Marine nakon tri godine braka.

Više detalja pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ustajala iz kreveta za manje od 10 tisuća dolara, a poslije lošeg zahvata nestala je iz javnosti

Galerija 25 25 25 25 25

ToMa se istaknuo u našoj emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", a više o tome pročitajte OVDJE.

Tomislav Marić ToMa - 4 Foto: Nova TV

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kakav je zapravo George Clooney: Je li zbog slavnog imena razmažen ili skroman?

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Nekad i sad Holivudska diva ne posustaje ni u 88. godini: Prošetala je pistom i inspirirala milijune

Pogledaji ovo Celebrity Nova objava Meghan Markle izazvala lavinu reakcija: "Ne mogu to ni pročitati"