Nova objava Meghan Markle izazvala lavinu reakcija: "Ne mogu to ni pročitati"

Komentatori na društvenim mrežama kritiziraju Meghan Markle zbog grafike koju je objavila na Instagramu svog brenda.
Napisana bijelom, kovrčavom kaligrafijom, poruka je bila postavljena preko fotografije formalnog vrta s uredno oblikovanim lavandinim grmovima i travnjakom.
"Dozvoli mi da ti kažem o pticama i o pčelama i o cvijeću i o drveću i o mjesecu iznad", stajalo je u objavi, dok je u opisu citirala stihove pjesme "The Birds and the Bees" iz 1965. godine, autora Jewela Akensa, napisavši: "... i o maloj stvari koja se zove ljubav".
Kao i gotovo sve vezano za Meghan, i ovo se našlo na meti komentatora na društvenim mrežama jer nisu mogli pročitai font.
"Ne mogu pročitati njezinu lažnu kaligrafiju", "Morala sam pitati nekoga da mi to protumači – voljela bih da nisam", "Užasno, kao i uvijek (as ever)", "Njezin rukopis je užasan", stoji među mnogim komentarima na X-u.
Ovo dolazi netom uoči Meghaninog puta u New York, gdje će ona i princ Harry 7. listopada dobiti nagradu Project Healthy Minds Humanitarians of the Year za svoj doprinos u borbi za sigurniji online svijet za djecu i mlade.
