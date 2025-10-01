Nova objava Meghan Markle izazvala lavinu reakcija: "Ne mogu to ni pročitati"

Komentatori na društvenim mrežama kritiziraju Meghan Markle zbog grafike koju je objavila na Instagramu svog brenda.

Meghan Markle vratila se na Instagram početkom godine i otvorila dva profila - jedan za sebe i jedan za svoj brend "As Ever", kojeg je lansirala u prvoj polovici 2025. godine. Na njima često dijeli intimne trenutke, ali i inspirativne poruke, što je bio slučaj s njezinom zadnjom objavom na profilu svog brenda.

Napisana bijelom, kovrčavom kaligrafijom, poruka je bila postavljena preko fotografije formalnog vrta s uredno oblikovanim lavandinim grmovima i travnjakom.

"Dozvoli mi da ti kažem o pticama i o pčelama i o cvijeću i o drveću i o mjesecu iznad", stajalo je u objavi, dok je u opisu citirala stihove pjesme "The Birds and the Bees" iz 1965. godine, autora Jewela Akensa, napisavši: "... i o maloj stvari koja se zove ljubav".

Kao i gotovo sve vezano za Meghan, i ovo se našlo na meti komentatora na društvenim mrežama jer nisu mogli pročitai font.

"Ne mogu pročitati njezinu lažnu kaligrafiju", "Morala sam pitati nekoga da mi to protumači – voljela bih da nisam", "Užasno, kao i uvijek (as ever)", "Njezin rukopis je užasan", stoji među mnogim komentarima na X-u.

Ovo dolazi netom uoči Meghaninog puta u New York, gdje će ona i princ Harry 7. listopada dobiti nagradu Project Healthy Minds Humanitarians of the Year za svoj doprinos u borbi za sigurniji online svijet za djecu i mlade.

Kako izgleda dnevni boravak u vili u Montecitu, pogledajte OVDJE.

Meghan je nedavno dobila zanimljivu ponudu. Više o tome pročitajte OVDJE.

