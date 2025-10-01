Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta

Nikki Lilly influencerica je koja od svoje osme godine za društvene mreže dokumentira borbu s arteriovenskim malformacijskim sindromom.

Na društvenim mrežama često smo svjedoci savršenih života pojedinaca iako je ponekad stvarnost daleko od idealne. Unatoč tomu, na društvenim mrežama možemo pronaći i osobe koje usprkos svojim zdravstvenim borbama ponosno ističu svoje nepravilnosti i ne srame se toga.

Nikki Lilly je britanska influencerica ciparskog i indijskog podrijetla koja pripada tom dijelu influencera. Ova 21-godišnjakinja postala je jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije na društvenim mrežama, a vrlo rano krenula je na put koji se razlikuje od života njezinih vršnjaka. Naime, od djetinjstva se bori s rijetkom i ozbiljnom bolešću.

Nikki Lilly - 6 Foto: Profimedia

Nikki Lilly - 8 Foto: Profimedia

Nikki Lilly - 10 Foto: Profimedia

Sa samo šest godina dijagnosticiran joj je arteriovenski malformacijski sindrom (AVM), rijetka i teška bolest krvnih žila koja uzrokuje deformacije lica, česte i bolne epizode krvarenja te ozbiljne zdravstvene komplikacije. Tijekom godina Nikki je prošla kroz brojne operacije i liječenja, ali nikada nije dopustila da bolest definira njezin život ili ograniči njezine snove. Upravo su njezina snaga, optimizam i otvorenost učinili da je ljudi diljem svijeta doživljavaju kao simbol hrabrosti i ustrajnosti.

Svoju borbu počela je dokumentirati sa samo osam godina kada je pokrenula kanal na YouTubeu na kojem je govorila o šminki, životu s bolešću i svojim iskustvima. Publika ju je brzo zavoljela zbog iskrenosti, topline i vedrine. Njezini videi, u kojima je bez filtera progovarala o izazovima, ali i pronalazila ljepotu u svakodnevici, inspirirali su milijune gledatelja. Danas ima oko 12 milijuna pratitelja na YouTubeu, Instagramu i TikToku, gdje dijeli svoj život, modu, beauty savjete i poruke ohrabrenja, a zbog svoje poruke i ljubavi prema šminkanju surađivala je na kolekciji s brendom MakeUp Revolution.





Osim na društvenim mrežama, Nikki se probila i na televiziji. Postala je najmlađa dobitnica International Emmy Kids Awarda, a BBC joj je posvetio dokumentarac "My Life: Born to Vlog". Vodila je i vlastitu emisiju "Nikki Lilly Meets…", u kojoj je intervjuirala brojne poznate ličnosti, uključujući britanske premijere i zvijezde poput Eda Sheerana.

Ona danas nije samo influencerica. Ona je uzor mladima i odraslima diljem svijeta. Svojim primjerom pokazuje da ljepota dolazi u različitim oblicima, da hrabrost i upornost ruše barijere te da se i iz najtežih životnih okolnosti može izgraditi nevjerojatna snaga.

Nikki Lilly - 1 Foto: Profimedia

Nikki Lilly - 3 Foto: Profimedia

Nikki Lilly - 2 Foto: Profimedia

Ona je dokaz da društvene mreže mogu biti više od zabave – mogu biti platforma za širenje pozitivnih poruka, podizanje svijesti i stvaranje zajednica koje se međusobno podupiru.

Nikki Lilly nije samo influencerica – ona je inspiracija i borac koji pokazuje koliko daleko mogu odvesti optimizam i vjera u sebe.

