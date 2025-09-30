Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!

Kate Middleton nakratko je postala radnica u tvornici ručnog dizajna tkanine, kako bi promovirala očuvanje britanske tradicije.

Kao aktivna članica britanske kraljevske obitelji, Kate Middleton često na svojim dužnostima uzme zadatke u kojima ne bismo mogli zamisliti buduću kraljicu. Ništa drugačije nije bilo ni nedavno, tijekom posjete Marina Millu u Cuxtonu u Kentu.

U pitanju je britanski obiteljski biznis specijaliziran za ručni dizajn i sitotisak tkanina za uređenje interijera, a u prošlosti je opskrbljivala brojne kraljevske rezidencije – od Buckinghamske palače do Clarence Housea i Highgrovea, pa i sam dom princa i princeze od Walesa, a poznati su po kvaliteti i činjenici da sve rade ručno.

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 7 Foto: Profimedia

Dok su joj pokazivali stroj za sitotisak, i sama Kate se odlučila izraditi uzorak na tkanini, a kako pišu mediji, to je učinila s velikim uspjehom.

"Baš imate povjerenja u mene", našalila se Kate, koja je osobno zatražila posjet jer želi istaknuti važnost britanske tekstilne industrije, nakon čega je razgovarala s umjetničkom direktoricom tvrtke.

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 9 Foto: Profimedia

Prije odlaska zahvalila je na daru – komadu tkanine koji će joj poslati nakon završne obrade, nakon čega je istaknula da kupac prepoznaje uloženi trud.

Svojim angažmanom princeza je ponovno istaknula koliko joj je važno očuvanje britanske tradicije, kreativnosti i obrtničkog umijeća – industrije koja se, kako je rekla, "i dalje mora cijeniti i njegovati, posebno zbog budućih generacija".

