Pogledajte video! Gotovina zapjevao s Thompsonom uz gitaru

Tijekom posljednjeg druženja, Ante Gotovina i Marko Perković Thompson odlučili su zapjevati pjesmu "Ravnoteža".

Marko Perković Thompson i Ante Gotovina proteklog vikenda su proveli u ugodnom druženju.

Pjevač, koji je nedavno na koncertima u Zagrebu i Sinju okupio oko 650 tisuća ljudi i general družili su se u imotskoj konobi Fabo, a na njihovom okupljanju odlučili su malo i zapjevati.

Kako se može vidjeti na snimci postaje Radio NU, Thompson je na gitari odsvirao pjesmu "Ravnoteža", a Gotovina i skupina muškaraca su ga okružili i zajedno pjevali ispred restorana.

"Ravnoteža" je jedna od 12 pjesama s Thompsonovog albuma "Hodočasnik", koju je pjevač napisao zajedno s Nenadom Ninčevićem. Trenutno se nalazi na 59. mjestu liste najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj HR Top 100, a jedno vrijeme je boravila na Billboardovoj listi Croatia Songs.

