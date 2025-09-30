Pretraži
ugodno druženje

Pogledajte video! Gotovina zapjevao s Thompsonom uz gitaru

Piše E.G., Danas @ 17:37 Celebrity komentari
Ante Gotovina i Marko Perković Thompson Ante Gotovina i Marko Perković Thompson Foto: Radio NU / Instagram

Tijekom posljednjeg druženja, Ante Gotovina i Marko Perković Thompson odlučili su zapjevati pjesmu "Ravnoteža".

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tatjana Jurić vratila se nakon godišnjeg
"dobrodošla!"
Tatjana Jurić nakon stanke ponovno u eteru, prvi dan završio je velikim pehom!
Bili smo u berbi grožđa kod Miroslava Škore! Otkrio nam je kakvu snahu priželjkuje
''Ono što je najvažnije...''
Bili smo u berbi grožđa kod Miroslava Škore! Otkrio nam je kakvu snahu priželjkuje
Tylor Chase postao beskućnik
"ovo slama srce"
Zvijezda dječje serije nestala je iz javnosti, sada se pojavio u tužnom videu
Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljice Hrvatske
Učiteljice, kozmetičarke, studentice...
Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske
Thompson i Ante Gotovina zapjevali pjesmu "Ravnoteža"
ugodno druženje
Pogledajte video! Gotovina zapjevao s Thompsonom uz gitaru
Maja Šuput i Šime Elez na zajedničkom odmoru
romantični bijeg
Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora
Životna priča Monike Radulović
ljepotica s diplomom
Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene
Nakon što je četvrti put postao djed, u domu Mate Bulića donesena velika odluka!
''jako je to bitno''
U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Josip Radeljak Dikan podijelio fotografiju s kćeri Lanom Radeljak
nakon ene
Dikan objavio fotografiju s najvažnijom ženom u svom životu: ''Moje suho zlato...''
Madonna snimljena u Parizu s mlađahnim dečkom
Što joj se događa?
Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pucnjava u Srbiji
Oružani napad
Nakon pucnjave u susjedstvu došlo do preokreta. Liječnici uspjeli reanimirati ženu: "Opasadno je stanje"
Španjolska zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem za Izrael kroz njihove baze
VETO NA TRANZIT
Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
Provjerite
Povlači se mnogima omiljena slastica: Trgovački lanac pozvao kupce da je ne konzumiraju
show
Maja Šuput i Šime Elez na zajedničkom odmoru
romantični bijeg
Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora
Nakon što je četvrti put postao djed, u domu Mate Bulića donesena velika odluka!
''jako je to bitno''
U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Životna priča Monike Radulović
ljepotica s diplomom
Tko je prelijepa bosanska manekenka? Od izbjegličkog djetinjstva došla je do svjetske modne scene
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
Klorpirifos etil: Pesticid zbog kojeg se povlači nekoliko proizvoda, evo zašto je opasan
zabranjen je u EU-u
Klorpirifos etil: Pesticid zbog kojeg se povlači nekoliko proizvoda, evo zašto je opasan
zabava
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Urnebesno
Jednostavna, ali genijalna registracija ovog stolara nasmijala društvene mreže! Ovo morate vidjeti
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Urnebesno
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
tech
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Poznato tko je poslao poruku
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
"Temelji su postavljeni"
Razvijeno najmoćnije kvantno računalo dosad, ima rekordan broj kubita i nema mane prethodnih sustava
sport
Legenda je s 49 golova za reprezentaciju: Danas s 40, kad ne igra, navija gol do pasa sa svojom Torcidom
NOGOMETNI HEDONIZAM
Legenda je s 49 golova za reprezentaciju: Danas s 40, kad ne igra, navija gol do pasa sa svojom Torcidom
U prometnoj nesreći kod Mostara teško ozlijeđen Damir Beljo: Jedan mladić se bori za život
uh, strašno!
Beljo se oglasio nakon teške prometne nesreće: "Pomolite se za njega, neka Isus učini čudo"
Talijanski novinar u šoku: Pogledajte što Modrić radi u 96. minuti
"Ovo je glad"
Talijanski novinar u šoku: Pogledajte što Modrić radi u 96. minuti
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
U dobru i zlu: Došao mu je u posjet - ne želi razgovarati s njim
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došao mu je u posjet - ne želi razgovarati s njim
Kumovi: Ostala je zatečena nakon njegovog pitanja
KUMOVI
Kumovi: Ostala je zatečena nakon njegovog pitanja
putovanja
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Panos na Velebitu
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
novac
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Amal Clooney u mini baršunastoj haljini s trodimenzionalnim cvjetnim detaljima
UVIJEK ODUŠEVI
Haljina Amal Clooney je mini spektakl, posebno njezin donji dio koji izgleda poput buketa
Kako je 50-godišnja Marija iz Splita smršavjela 26 kilograma
WOW TRANSFORMACIJA
Marija iz Splita smršavjela je 26 kila: "Slatko je kad ne vjeruješ da umjesto broja 44 kupuješ broj 36"
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
sve
Maja Šuput i Šime Elez na zajedničkom odmoru
romantični bijeg
Pao je i jaccuzzi! Maja Šuput i zgodni Šime objavili fotke zajedničkog odmora
Nakon što je četvrti put postao djed, u domu Mate Bulića donesena velika odluka!
''jako je to bitno''
U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''
Amal Clooney u mini baršunastoj haljini s trodimenzionalnim cvjetnim detaljima
UVIJEK ODUŠEVI
Haljina Amal Clooney je mini spektakl, posebno njezin donji dio koji izgleda poput buketa
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene