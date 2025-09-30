Možete li pogoditi o kome se radi? Naša vizažistica opet iznenadila transformacijom

Marina Mamić ovoga puta se transformirala u Sabrinu Carpenter, a njezini pratitelji imali su samo riječi pohvale.

Naša vizažistica Marina Mamić proteklih godina je imala mnoge hvalevrijedne transformacije, zbog čega su je zamijetili i oni u koje se transformirala uz pomoć šminke.

Ovoga puta, make-up umjetnica transformirala se u mladu glazbenu zvijezdu Sabrinu Carpenter, a proces je pokazala na svojim društvenim mrežama.

Galerija 32 32 32 32 32

Marina Mamić - 1 Foto: TikTok

Marina Mamić - 2 Foto: TikTok

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram

Sabrina Carpenter - 2 Foto: Profimedia

Sabrina Carpenter - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik ima novi auto? Pokazala vozilo koje vrijedi pravo bogatstvo

Za TikTok je snimila video kako se postupno uz šminku pretvarala u Carpenter, dok je otvarala usta na pjevačicin hit "Manchild", dok je na Instagramu pokazala periku koja joj je uz pomoć improvizacije poslužila da na trenutak postane mlada glazbenica.

Što mislite o ovoj transformaciji? Genijalna je!

Imala je i boljih

Nemam mišljenje Genijalna je!

Imala je i boljih

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram

Marina Mamić - 3 Foto: TikTok

Marina Mamić - 2 Foto: TikTok

Marina Mamić - 3 Foto: Instagram

Sabrina Carpenter - 3 Foto: Profimedia

Sabrina Carpenter - 3 Foto: Profimedia

"Fantastično", "Isuseeee", "Veliki sam fan Sabrine, a ženo ti trebaš na Supertalent, ja ovo za tri života ne bi našminkala ni napravila", "Ja je obožavam, najomiljenija transformacija do sada", "Pohvale vrijedno", "Tvoj rad pokazuje nevjerojatnu kreativnost i profesionalizam, svaka transformacija je pravo remek-djelo", napisali su joj pratitelji ispod TikToka i Instagrama.

Neki od njih odlučili su napraviti korak dalje i označiti samu Sabrinu kako bi mogla vidjeti rezultat Marinine transformacije.

Novom transformacijom u trenutno jednu od najpoznatijih glazbenica Marina je ponovno pokazala zašto je hrvatska kraljica transformacija.

Kako se transformirala u Severinu, pogledajte OVDJE.

Marininu transformaciju pogledao je i Cristiano Ronaldo, a brojke poslije tog viralnog videa pogledajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pa ovo je nestvarno! Reality ljepotica pohvalila se brutalnim trbušnim mišićima

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ove njene fotografije uznemirile su čitav svijet, a danas izgleda bolje nego ikada

Pogledaji ovo Celebrity Što to nosi na nogama? Trumpove cipele izazvale raspravu: ''Vrlo čudno izgledaju!''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali