Ove njene fotografije uznemirile su čitav svijet, a danas izgleda bolje nego ikada

Nakon što je 2022. započela liječenje ovisnosti o alkoholu, slavna manekenka vratila se na pistu u Parizu izgledajući poput potpuno nove osobe.

Na Pariškom tjednu mode, jedan od najspektakularnijih trenutaka bio je kada se na pisti pojavila Cara Delevingne, britanski supermodel, kao jedno od zaštitnih lica brenda L’Oreal. Revija je predstavljala kolekciju za proljeće/ljeto 2026., a glamurozno izdanje okupilo je brojne svjetske zvijezde.

Cara je pistom prošetala u dugoj crnoj čipkastoj haljini koja je otkrivala njezinu besprijekornu figuru. Prozirni materijal s korzet detaljima i dramatičnim donjim dijelom haljine naglasio je njezin prepoznatljiv stil – zavodljiv, ali i odvažan.

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Plava kosa oblikovana u glamurozne valove i jarko crveni ruž dodatno su naglasili izgled kojim je osvojila publiku.

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Na fotografijama se može vidjeti i njezino druženje s kolegicom Kendall Jenner, s kojom je stala rame uz rame na samom završetku revije, a publika ih je ispratila ovacijama.

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime

Ovaj povratak na pistu još je upečatljiviji kada se prisjetimo da je prije samo nekoliko godina Cara zabrinula obožavatelje nakon što su isplivale njezine uznemirujuće fotografije koje su potaknule priče o zdravstvenim i osobnim problemima. Tada je izgledala iscrpljeno i daleko od glamura kojim je nekoć osvajala modne piste.

Galerija 17 17 17 17 17

Na posljednjoj reviji izgledala je poput potpuno nove osobe – što je, kako i sama priznaje, rezultat rehabilitacije na koju se prijavila nakon što su je paparazzi snimili na aerodromu u Van Nuysu, gdje je izgledala dezorijentirano i iscrpljeno.

Cara Delevigne Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Supruge naših nogometaša među svjetskim zvijezdama na Cavallijevoj reviji u Milanu!

Danas 33-godišnja Delevingne otkrila je kako je liječenje ovisnosti o alkoholu, započeto 2022. godine, bilo ključan korak za njezinu emocionalnu stabilnost i povratak samopouzdanja.

"Ponekad sam mislila da mi droga i alkohol pomažu da se bolje nosim sa životom, ali zapravo su me činili tužnom i depresivnom. Sada osjećam da sam ponovno dobila svoju moć", rekla je Delevingne svojedobno za Vanity, dodajući kako je to bio najbolji način za dugoročni oporavak jer nudi zajednicu koja pomaže osobi u oporavku.

Cara Delevingne - 6 Foto: Profimedia

Cara Delevingne (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ranije je priznala i da sada već tri godine nije okusila niti kap alkohola.

"Ako ja mogu, svatko može. No ti trebaš komunicirati i biti iskren koliko možeš, pogotovo sam sa sobom. Mislim da sam to oduvijek radila sa svime u ovom poslu. Bilo da se radi otvoreno govorim o anksioznosti, depresiji, oporavku, bilo čemu – jednostavno dugujem ljudima da govorim o svojim borbama... Jer biti u ovom svijetu nije savršeno. Nitko nije savršen. Zato, biti iskrena – to je najmanje što mogu učiniti'', dodala je.

Cara Delevingne - 11 Foto: Profimedia

Cara Delevingne - 1 Foto: Profimedia

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako je disala u ovome? Uska kreacija stopila se s bujnim oblinama i naglasila strukić

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najpoznatijih influencerica regije pokazala stan u Dubaiju u kojem boravi