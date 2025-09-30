Jedna od najpoznatijih influencerica regije pokazala stan u Dubaiju u kojem boravi

Zgrada u kojoj Anja živi ima privatnu plažu, a njezin stan krasi i ogromna terasa koja ima pogled na obalu i grad.

Jedna od najpoznatijih influencerica u regiji, Anja Blagojević, široj javnosti poznatija pod imenom Anja Bla, nedavno je preselila u Dubai, a sada je svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila i djelić svoje nove svakodnevnice.

Anja se pohvalila luksuznim interijerom svog novog doma koji odiše modernim dizajnom i raskošnim detaljima.

Prostrani stan s pogledom na Dubai odiše minimalizmom u kombinaciji s luksuzom, a pratitelji su posebno oduševljeni pažljivo biranim detaljima koji stvaraju dojam prave oaze mira usred velegrada.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li zašto se kultna talijanska serija počela prikazivati baš 1998. godine?

Stan je smješten u novoj zgradi koja tek treba dobiti svoje prve stanare. Stan još nije u potpunosti opremljen, ali dah oduzima ogromna teraza koja nudi spektakularan pogled na grad i obalu.

Otkrila je i kako stan ima oko 80 kvadrata, a progovorila je i o cijenama stanova u Dubaiju.

Pogledaji ovo Celebrity Pravi blagoslov! Naš pjevač prvi put pokazao svoje šesto dijete

''Moj stan košta 140.000 dirhama, što je 32.500 eura godišnje, a na mjesečnoj razini to iznosi oko 2.700 eura. Uz to, mora se platiti 5% provizije agenciji, 5% ide za depozit, 5% se također plaća kao porez državi, tako da ukupno ide još 15%. Na kraju, to sve zajedno izađe oko 37.000 eura'', otkrila je Anja.

Anja Blagojević - 2 Foto: Instagram

Anja Blagojević - 14 Foto: Instagram

Galerija 18 18 18 18 18

Inače, javnosti je poznata i po vezi sa srpskim youtuberom Bakom Prasetom. Nedavno su se našli u središtu drame koju je pratila cijela regija. Detalje pročitajte OVDJE.

Anja Blagojević i Bogdan Ilić - 6 Foto: Instagram

Anja Blagojević i Bogdan Ilić - 10 Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako je disala u ovome? Uska kreacija stopila se s bujnim oblinama i naglasila strukić

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime