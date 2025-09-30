Znate li tko je ovo na slici? Mi je na prvu nismo prepoznali

Pjevačica ima 67 godina, a svojim posljednjim izdanjem iz Pariza pomalo je zabrinula svoje vjerne obožavatelje.

Madonna je stigla u Pariz na početak Tjedna mode, no njezin najnoviji izlazak uopće nije nalikovao glamuroznim izdanjima po kojima je postala globalna zvijezda.

Kraljica Popa, koja danas ima 67 godina, viđena je u šetnji s 29 godina mlađim dečkom Akeemom Morrisom, a paparazzi su je snimili u izdanju koje je iznenadilo mnoge.

Madonna, Akeem Morris Foto: Profimedia

Madonna, Akeem Morris Foto: Profimedia

Umjesto raskošnih kostima ili dizajnerskih kreacija Madonna se odlučila potpuno skriti – lice je prekrila velikim crnim sunčanim naočalama, a cijelo tijelo omotala blijedoplavim šalom, kojim je pokušala izbjeći neželjene poglede fotografa.

Madonna Foto: Profimedia

Madonna Foto: Profimedia

U jednom trenutku izgledala je gotovo neprepoznatljivo dok je hodala u širokim crnim trapericama, predimenzioniranoj jakni s krznom i glomaznim cipelama.

Madonna Foto: Profimedia

Madonna Foto: Profimedia

Madonna je nedavno zabrinula svoje obožavatelje kada je isplivao video na kojem je jedva hodala. Video pogledajte OVDJE.

Madonna - 2 Foto: Profimedia

Njezina kći Lourdes Leon snimljena je u Milanu, a kada vidite fotke, bit će vam jasno zašto je paparazzi prate u stopu. Fotke su OVDJE.

Madonna Foto: Profimedia

