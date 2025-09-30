Kako je naša najpoznatija liječnica izgledala sa 17 godina? Objavila je fotku

Petra redovito dijeli razne trenutke na svojim društvenim mežama, a ovom je objavom oduševila svoje pratitelje.

Najpoznatija liječnica u Hrvatskoj Petra Meštrić ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta podijelila je uspomenu iz tinejdžerskih dana, pa su mnogi imali priliku vidjeti kako je izgledala u mladosti.

Na objavljenoj fotografiji, snimljenoj kada je imala svega 17 godina, Petra pozira u romantičnoj cvjetnoj haljini s dugom plavom kosom, a pažnju privlači njezin gotovo identičan izgled kakav ima i danas.

Petra Meštrić Foto: Instagram

''Našla sam svoju sliku sa 17 godina. Skoro pa ista! Što vi kažete'', pistala je svoje pratitelje na Instagram Storyju.

Petra Meštrić Foto: Instagram

Petra Meštrić Foto: Instagram

Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix

Petra Meštrić i Polina Guseva - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

