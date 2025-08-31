Najpoznatija hrvatska liječnica dugo je skupljala hrabrost za ovaj korak: ''To su bila tužna vremena''

Liječnica Petra Meštrić na društvenim mrežama objavila je niz fotografija u bikiniju ispod kojih je progovorila o svojim nesigurnostima.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih liječnica, Petra Meštrić iznenadila je svoje pratitelje na društvenim mrežama iskrenim priznanjem.3 vijesti o kojima se priča ''kralj monaka'' Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos ''od škrtog kamenjara...'' Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa'' ''sam si...'' ''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
Naime, na Instagramu je podijelila osobnu ispovijest o nesigurnostima koje su je pratile godinama. Otkrila je koliko joj je zapravo trebalo vremena da se oslobodi i napravi korak koji mnogima izgleda sasvim jednostavno.
Petra Meštrić - 16 Foto: Josip Moler/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?
''Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla ''normalne'' kupaće, čak i manji dvodjelni. A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo'', priznala je.
Pogledaji ovo Celebrity Srpski youtuber o cijenama u Dubrovniku: ''Skupo kao otrov! Porcije hrane su male, a kvaliteta upitna''
''Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati se i snimati, a u glavi mi je bilo: ''Šta će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'', dodala je.
Petra Meštrić Foto: Instagram
Petra Meštrić Foto: Instagram
''I onda se sjetim još dalje…period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena. Od 15. do 20. ipak sam nosila minijaturne kupaće, ali čim sam krenula na faks – opet skrivanje. Zato danas ako nekome smeta moj kupaći, neka gleda u svoje more'', zaključila je.
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''
U svibnju se na društvenim mrežama pohvalila nevjerojatno skupim poklonom kojega je dobila za rođendan. O čemu se radi pogledajte OVDJE.
Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Mestric Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Petru često možemo vidjeti i na zagrebačkoj špici, a više o tome saznajte OVDJE.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Najbogatija europska princeza udala se za menadžera iz Venezuele
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom
Pogledaji ovo Celebrity Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?