Najpoznatija hrvatska liječnica dugo je skupljala hrabrost za ovaj korak: ''To su bila tužna vremena''

Liječnica Petra Meštrić na društvenim mrežama objavila je niz fotografija u bikiniju ispod kojih je progovorila o svojim nesigurnostima.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih liječnica, Petra Meštrić iznenadila je svoje pratitelje na društvenim mrežama iskrenim priznanjem.

Naime, na Instagramu je podijelila osobnu ispovijest o nesigurnostima koje su je pratile godinama. Otkrila je koliko joj je zapravo trebalo vremena da se oslobodi i napravi korak koji mnogima izgleda sasvim jednostavno.

Petra Meštrić - 16 Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?

''Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla ''normalne'' kupaće, čak i manji dvodjelni. A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih i još preko svega stavljala pareo'', priznala je.

Pogledaji ovo Celebrity Srpski youtuber o cijenama u Dubrovniku: ''Skupo kao otrov! Porcije hrane su male, a kvaliteta upitna''

''Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela slikati se i snimati, a u glavi mi je bilo: ''Šta će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'', dodala je.

Petra Meštrić Foto: Instagram

Petra Meštrić Foto: Instagram

''I onda se sjetim još dalje…period od 13. do 15. godine. Nisam se usudila ni skinuti u kupaći. Ljudi na plaži, a ja preko svega nosim majicu kratkih rukava. Takva sam se i kupala. Majica je naravno bila XXL. To su bila tužna vremena. Od 15. do 20. ipak sam nosila minijaturne kupaće, ali čim sam krenula na faks – opet skrivanje. Zato danas ako nekome smeta moj kupaći, neka gleda u svoje more'', zaključila je.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''

U svibnju se na društvenim mrežama pohvalila nevjerojatno skupim poklonom kojega je dobila za rođendan. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Mestric Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petru često možemo vidjeti i na zagrebačkoj špici, a više o tome saznajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Najbogatija europska princeza udala se za menadžera iz Venezuele

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom

Pogledaji ovo Celebrity Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?