Najbogatija europska princeza udala se za menadžera iz Venezuele

Prekrasna mladenka zablistala je u veličanstvenoj kreaciji, a sve je upotpunila očaravajućom tijarom i dugačkim veom.
Dvadesetosmogodišnju princezu, jedina kći prijestolonasljednika princa Aloisa i princeze Sophie te unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu".
Princeza Marie Caroline od Lihtenštajna - vjenčanje Foto: Profimedia
Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu.
Marie Caroline zablistala je u veličanstvenoj kreaciji, a sve je upotpunila očaravajućom tijarom i dugačkim veom.
Kraljevska kuća Lintenštajna smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu.
Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.
