Najbogatija europska princeza udala se za menadžera iz Venezuele

Princeza Marie Caroline od Lihtenštajna udala se za Leopolda Madura Vollmera u subotu u Vaduzu.

Dvadesetosmogodišnju princezu, jedina kći prijestolonasljednika princa Aloisa i princeze Sophie te unuku princa Hansa-Adama II., švicarski tabloid Blick opisao je kao "najbogatiju europsku princezu".

Udala se za 34-godišnjeg Madura Vollmera, investicijskog menadžera iz Venezuele, u katedrali svetog Florina. Slavlje se nastavilo u glamuroznom obiteljskom dvorcu.

Marie Caroline zablistala je u veličanstvenoj kreaciji, a sve je upotpunila očaravajućom tijarom i dugačkim veom.

Kraljevska kuća Lintenštajna smatra se izuzetno bogatom zbog svojih posjeda te udjela u bankarstvu i šumarstvu.

Nasljedna kneževina u srcu Alpi proteže se na samo 160 četvornih kilometara na kojima živi 40.000 ljudi.

