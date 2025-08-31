Srpski youtuber o cijenama u Dubrovniku: ''Skupo kao otrov! Porcije hrane su male, a kvaliteta upitna''

Srpski youtuber u kolovozu je bio u Dubrovniku te je na svojim društvenim mrežama objavio video o cijenema o gradu na jugu Hrvatske.

Srpski YouTuber Nenad Živković, koji je poznat po imenu Debeli Sremac ili Hugestaff, u kolovozu je boravio u Dubrovniku.

Na svom YouTube kanalu objavio je video u kojemu se osvrnuo na cijene u gradu na jugu Hrvatske.

''Restorani skupo kao otrov, gdje god sjednete, ako vas je dvoje s jednim pićem s jednom porcije bilo koje hrane, možda neka salata i to je 50 eura. Porcije su male, a kvaliteta upitna. Bili smo u jednom ribljem restoranu, supruga je jela lignje i bile su gorke i nisu se mogle jesti. Cijena im je bila 17 eura. Ja sam jeo tjesteninu, 17, 18 eura. Popili smo piće, izašli smo, gledamo se, potrošili smo 50 eura nismo rekli dobar dan'', rekao je u videu.

Izrazio je nezadovoljstvo zbog ugostiteljske ponude na plaži te je primijetio kako se čini da je sve nekada funkcioniralo bolje.

Pogledaji ovo Celebrity Gusta brada i duga kosa potpuno su promijenile mišićavog ljepotana

"Najveći pozitivni dojam na šetnici u Uvali Lapad je jedan fast food", izjavio je.

"Da imate dvoje djece i odete tamo s njima i suprugom to je 100 eura. Jedino ako odete u trgovinu i kupite hranu za 40 eura, imate za nekoliko obroka", naveo je.

Nenad Živković Foto: Hugestaff/YouTube/Screenshot

Iako je u Dubrovniku uživao kao i gradu, još je jednom naglasio da je šokiran cijenama.

"Dubrovnik slovi za jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj, možda i šire. Dolaze ljudi koji imaju novca, vjerujte mi, pričao sam s ljudima i iskreno da vam kažem malo sam se šokirao jer ne vidim sreću u očima, ni osmijeh jer su došli na ovo mjesto. Stvarno nisam zadovoljan, jer koliko treba imati novaca mjesečno da bi si mogao priuštiti ručak i večeru u restoranu?", zapitao se.

Jesu li cijene u Dubrovniku preskupe? Da, čovjek je u pravu

Ne, cijene su sasvim normalne

Cijene u cijeloj Hrvatskoj su otišle u nebesa Da, čovjek je u pravu

Ne, cijene su sasvim normalne

Cijene u cijeloj Hrvatskoj su otišle u nebesa Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prošlo je 28 godina od kobne nesreće: Posljednje riječi princeze Diane ostale su urezane u sjećanje svijeta

"Na duže staze ovakav način turizma ne znam koliko će se isplatiti jer sramota je reći da nisam naišao na čovjeka koji je zadovoljan ovim mjestom iako je mjesto predivno. Znači šetanje, uživanje, lijep zrak, lijepa klima. Ne znam gdje sve ovo vodi. Kako da ljudima kažem da je posebno, kvalitetno i da vrijedi tih novaca?'', rekao je između ostalog.

Inače, Nenad Živković popularnost je stekao objavljivanjem sadržaja povezanog sa psima, a kasnije se okrenuo i gastronomiji.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Topić i kratke hlače na crvenom tepihu?! Osebujno izdanje prekrila je samo prozirnom haljinicom

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''