Topić i kratke hlače na crvenom tepihu?! Osebujno izdanje prekrila je samo prozirnom haljinicom

Izdanje 23-godišnje glumice za Venecijanski filmski festival izazvalo je raspravu o tome je li ovo primjereno ili ne za crveni tepih.

Crveni tepih filmskog festivala u Veneciji i ove je godine donio brojne modne trenutke o kojima će se još dugo pričati. No jedno od izdanja koje je posebno izazvalo rasprave svakako je ono britanske glumice Emilije Jones.

Umjesto klasične večernje toalete, 23-godišnja zvijezda odlučila se za odvažnu kombinaciju – kratke hlačice i jednostavan topić, koje je prekrila dugom prozirnom haljinom.

Emilia Jones Foto: Profimedia

Emilia Jones Foto: Profimedia

Dok jedni smatraju da je riječ o modnom iskoraku i svježem pristupu crvenom tepihu, drugi su uvjereni da takav look nije primjeren za glamuroznu priliku poput Venecije.

Emilia Jones Foto: Profimedia

Emilia Jones Foto: Profimedia

Je li izdanje Emilije Jones primjereno za crveni tepih? Ne, što je ovo?

Da, sviđa mi se jer je drugačija

Neka nosi što želi Ne, što je ovo?

Da, sviđa mi se jer je drugačija

Neka nosi što želi Ukupno glasova:

Emilia je inače jedna od najperspektivnijih mladih glumica svoje generacije. Svjetsku slavu stekla je u Oscarom nagrađenom filmu ''CODA'', a publika je pamti i kao Kinsey Locke iz serije ''Locke & Key''. Osim što glumi, Emilia i pjeva – u filmu CODA sama je otpjevala sve pjesme.

Emilia Jones Foto: Profimedia

U privatnom životu, nedavno je otkrivena njezina veza s glumcem Benom Hardyjem, poznatim po filmovima ''Bohemian Rhapsody'' i ''X-Men: Apocalypse''. Par je uhvaćen u javnosti tijekom romantičnog izlaska u Londonu.

Emilia Jones Foto: Profimedia

Emilia Jones Foto: Profimedia

Iako je Emilia poznata po jednostavnom i profinjenom stilu, ovim je izdanjem jasno pokazala da voli eksperimentirati i pomicati granice. A sada se svi pitaju – je li ovakav styling modni pogodak ili potpuni promašaj?

Emilia Jones Foto: Profimedia

Emilia Jones Foto: Profimedia

Emilia Jones Foto: Profimedia

