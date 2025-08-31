Prošlo je 28 godina od kobne nesreće: Posljednje riječi princeze Diane ostale su urezane u sjećanje svijeta

Princeza Diana preminula je prije 28 godina i kobnoj prometnoj nesreći koja je i danas obavijena velom tajni.

Na današnji dan prije 28 godina zauvijek je ugašen život žene koju su milijuni obožavali – princeze Diane. Tragična nesreća u pariškom tunelu 31. kolovoza 1997. godine šokirala je cijeli svijet.

''Princeza naroda'', kako ju je javnost prozvala, bila je ikona stila, suosjećajnosti i hrabrosti. Diana je pomicala granice kraljevske obitelji – otvoreno je govorila o osobnim borbama, rušila tabue i uvijek bila uz one kojima je pomoć najviše trebala.

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Njezine humanitarne akcije, posebice borba protiv mina i skrb za oboljele od HIV-a i AIDS-a, pokazale su njezinu izvanrednu empatiju i snagu. I danas se njezina ostavština osjeti – ne samo u djelovanju njezinih sinova, princa Williama i princa Harryja, već i u milijunima ljudi koji je pamte kao simbol dobrote i ljepote.

Te kobne noći, u autu s njome su bili njezin partner Dodi Al-Fayed, vozač Henri Paul i princezin zaštitar Trevor Rees-Jones. Automobil je velikom brzinom ušao u tunel Pont de l'Alma, gdje je izgubio kontrolu i udario u betonski stup, a pritom su ih pratili i paparazzi.

Princeza Diana - 12 Foto: Profimedia

Vozač i Dodi poginuli su na mjestu, dok je princezin zaštitar Trevor Rees-Jones preživio kao jedini putnik. Diana je teško ozlijeđena izvučena iz olupine i prevezena u bolnicu, no nekoliko sati kasnije proglašena je mrtvom u dobi od samo 36 godina.

Obdukcija je pokazala da je vozač Paul imao alkohola i antidepresiva u krvi, a svjedoci su tvrdili da su ga prije nesreće vidjeli kako tetura.

Policajac Xavier Gourmelon prvi je došao na mjesto nesreće, otkrio je tada da su zadnje princezine riječi bile:

"Moj Bože, što se dogodilo", pisao je The Sun.

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Poznato je i da je doktor Frederic Mailliez bio zadnji koji je vidio princezu Dianu živu. Kada je hitna pomoć stigla, nisu znali da se radi o princezi. Samo su vidjeli žensko tijelo na podu zdrobljenog Mercedesa.

Princeza Diana Foto: Profimedia

Iako je službeni uzrok nesreće bio prebrza vožnja i alkoholizirani vozač, smrt princeze Diane i dalje se smatra misterijem. Javnost nikada nije prestala preispitivati okolnosti, a mnogi su odgovornost prebacivali na kraljevsku obitelj.

Posebno se spominjalo pismo koje je Diana 1993. godine napisala svom batleru Paulu Burrellu.

''Sjedim za stolom i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me, da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću'', pisalo je u pismu, prenosi New York Post.

Iako je nakon razvoda od Charlesa kraljevska obitelj pokušavala držati distancu od Diane, njezina smrt slomila je sve. Tek pet dana nakon tragedije, kraljica Elizabeta obratila se javnosti.

''I ja želim odati počast Diani. Bila je izuzetno i nadareno ljudsko biće'', rekla je tada.

Kralj Charles i princeza Diana - 2 Foto: Afp

Kralj Charles i princeza Diana - 1 Foto: Afp

Ispraćaj princeze Diane krenuo je 6. rujna, a tisuće ljudi htjele su se posljednji puta oprostiti od omiljene im princeze. Povorka je bila duga četiri kilometra, a iza lijesa hodali su Dianini sinovi, William, tada 15-godišnjak, te Harry koji je tada imao 12 godina.

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 7 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

