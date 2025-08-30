Nekadašnji seks-simbol danas je daleko od isklesanog ljepotana kakvim ga pamtimo

Fotografije slavnog glumca s plaže iznenadit će njegove fanove koji ga pamte kao potpuno drugačiju osobu.

Slavni oskarovac Russell Crowe ovih je dana viđen na plaži gdje opušteno uživa u odmoru i kupanju.

Holivudski glumac, koji je svjetsku slavu stekao ulogom snažnog i karizmatičnog rimskog vojskovođe u filmu ''Gladijator'', danas izgleda daleko opuštenije – bez brige o savršenom izgledu.

Russell Crowe - 1 Foto: Profimedia

Russell Crowe - 2 Foto: Profimedia

Russell Crowe - 6 Foto: Profimedia

Na fotografijama se može vidjeti da je 61-godišnji Crowe s godinama skupio višak kilograma te se više ne zamara strogo oblikovanim tijelom koje mu je prije više od dva desetljeća donijelo status seks-simbola. Ipak, glumac se čini potpuno zadovoljno i opušteno, a s prepoznatljivom bradom i laganim osmijehom šeta obalom i uživa u valovima.

Russell Crowe - 3 Foto: Profimedia

Russell Crowe - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''

Iako ga mnogi i dalje pamte po legendarnoj ulozi Maksima u ''Gladijatoru'' iz 2000. godine, Crowe je u međuvremenu izgradio impresivnu glumačku karijeru i pokazao da njegov talent nadilazi fizički izgled.

Jeste li gledali ''Gladijatora''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Russell Crowe (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Na setu jednog filma ozbiljno se ozlijedio o čemu je progovorio tek godinama kasnije. Više pročitajte OVDJE.

Russell Crowe (Foto: AFP) Foto: Afp

Meg Ryan i Russell Crowe - 1 Foto: Profimedia

Danas se rijetko pojavljuje na crvenom tepihu i više uživa u mirnijem životu daleko od svjetla reflektora, a ovakve fotografije pokazuju da holivudske zvijezde nisu imune na godine i promjene koje one nose.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson dirnuo objavom povodom obljetnice jedne od najvećih nesreća Hrvatske

Kako izgleda kad obrije gustu bradu, pogledajte OVDJE.

Russell Crowe Foto: Profimedia

Galerija 18 18 18 18 18

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Je li outfit hrvatske snahe najbizarniji s crvenog tepiha u Veneciji?

Pogledaji ovo Celebrity Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotku u badiću, nasmijat će vas kako je nastala