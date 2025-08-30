Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''

Gordon Ramsay bio je na operaciji nemelanomskog raka kože, oglasio se na Instagramu.

Gordon Ramsay otkrio je da je bio podvrgnut operaciji uklanjanja bazocelularnog karcinoma, oblika nemelanomskog raka kože.

Jedan od najpoznatijih televizijskih chefova na svijetu na Instagramu je podijelio fotografije svog zašivenog lica i rekao da je zahvalan što je rak brzo uklonjen.

Gordon je također upozorio obožavatelje na važnost nošenja kreme za sunčanje kako bi se spriječio bilo koji oblik raka kože.

Gordon Ramsay - 4 Foto: Instagram

''Zahvalan sam i prezahvalan nevjerojatnom timu u The Skin Associatesu i njihovom brzom reaktivnom radu na uklanjanju ovog bazocelularnog karcinoma, hvala vam! Molim vas, ne zaboravite kremu za sunčanje ovog vikenda. Obećavam vam da to nije lifting lica! Trebao bih povrat novca...'' napisao je.

Gordon Ramsay - 16 Foto: Profimedia

Gordon Ramsay - 9 Foto: Profimedia

Zabrinuti fanovi poručili su mu brz oporavak.

''Tako je važno dijeliti ovakve stvari, stavite šešir, kremu za sunčanje i potražite hlad, sretno ozdravljenje, bravo nevjerojatnim ljudima koji rade u zdravstvu i rade ovakav nevjerojatan posao'', ''Drago mi je da si se snašao! Brz oporavak'', ''Drago nam je čuti da si dobro, Gordone, i hvala ti što si podigao svijest o tome koliko je važno ostati siguran na suncu'', pišu mu.

Gordon Ramsay - 4 Foto: Profimedia

Gordon Ramsay - 5 Foto: Profimedia

Prošle godine Gordon je pak doživio tešku biciklističku nesreću. Što se dogodilo pogledajte OVDJE.

