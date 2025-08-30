Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotku u badiću, nasmijat će vas kako je nastala

Andrea Šušnjara podijelila je rijetku fotografiju u badiću pa nasmijala obožavatelje.

Hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara nasmijala je svoje pratitelje novom objavom.

Naime, na Instagram priču stavila je svoju fotografiju u badiću, no opisom je otkrila da je ona nastala sasvim slučajno.

Andrea Šušnjara - 5 Foto: Instagram

"Toliko se malo slikavam da me mobitel sam slikao", napisala je.

Andrea Šušnjara - 2 Foto: Instagram

Andrea Šušnjara - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Andrea je do prošle godine bila pjevačica Magazina. Dalje je nastavila sa solo-karijerom, a za naš IN magazin nedavno je otkrila i tko joj je tu najveća podrška.

Andrea Šušnjara - 1 Foto: Instagram

''Moram priznati, evo skoro četiri godine sam u vezi. Živimo zajedno, sve funkcionira, hvala Bogu, kako treba. On mi je veliki oslonac i podrška, tako da on, kad može, putuje sa mnom na koncerte, kad je nešto ovako bliže. A kad je dalje, onda on mora čuvati psa i macu, što ću, tako je, kako je. Ali evo, ne žali se do sada, znači da mu je valjda ok.''

