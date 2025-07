Andrea Šušnjara raspričala se o svom dečku, a jedan naš sportaš najavio je skorašnje vjenčanje

Split je ovih dana bio epicentar ljetnog glamura. Brojna poznata lica okupila su se na velikom tulumu iza čijih kulisa vodi vas Gordan Vasilj. O svojem dečku raspričala se Andrea Šušnjara, a skorašnje vjenčanje najavio je Antonio Plazibat.

Za najveći celebrity ljetni party u Splitu tjednima se tražila pozivnica više. Bivša pjevačica grupe Magazin Andrea Šušnjara, koja se krajem prošle godine uspješno otisnula u solo karijeru- na event je stigla u pratnji dugogodišnjeg dečka.

''Moram priznati, evo skoro četiri godine sam u vezi. Živimo zajedno, sve funkcionira, hvala Bogu, kako treba. On mi je veliki oslonac i podrška, tako da on, kad može, putuje sa mnom na koncerte, kad je nešto ovako bliže. A kad je dalje, onda on mora čuvati psa i macu, što ću, tako je, kako je. Ali evo, ne žali se do sada, znači da mu je valjda ok.''

A naša zlatna olimpijka Barbara Matić pojavila se u društvu svojeg novog dečka, srpskog džudaša Filipa Đinovića, koji se odlično snalazi u njezinu Splitu.

''Lagano i paše mu i super mu je. Već je stekao i prijateljstva i već ga mogu i samoga ostaviti. Ne brinem se ništa za njega.'', rekla nam je Barbara.

Vrući ljetni provod u rodnom gradu nisu propustili ni naši rukometni reprezentativci Marin Šipić i Mateo Maraš.

''Budući da je prošlo ljeto bilo jako kratko zbog Olimpijskih igara, sad imamo mjesec i pol, tako da mi ljeto pari kao cijela vječnost. Ne mogu se buniti, uživamo i koristimo vrijeme koje možemo.'', kaže Marin.

''Treba iskoristiti svaki trenutak koji sam kući prije nego krene ono što je najbitnije i što mi je posao. Selim se u Pariz i kreće jedna duga sezona, daj Bože bez ozljeda. I potom i reprezentacija, tako da veselim se izazovima.'', govori Mateo Maraš.

A ljeto nikad nije bilo koncertno aktivnije za Žanamari, koja svojim isklesanim tijelom mami uzdahe gdje god se pojavi.

''Znaš da zabušavam što se treninga tiče totalno. Evo pet dana nisam bila u teretani, katastrofa. I čak sam se uspjela udebljati. Službeno imam 66 kilograma, ali moram spustiti na 64 za dva dana.''

A ni toplinski udar- koji je posljednjih dana pogodio Hrvatsku- nije odvojio bivšu Miss Universe Hrvatske Renatu Lovrinčević Buljan od teretane.

''Klime rade, tako da nema izgovora. Dapače, mislim da je u gymu sad jako dobro.'', govori Renata.

Na divnoj splitskoj noći pod zvijezdama zapjevali su i Giuliano i grupa Cambi, koji će 4. listopada održati zajednički koncert u Lisinkom.

''Sprema se jedna lijepa večer s puno dobrih gostiju. Bit će Ićo, Belan, Đani Stipaničev. Bit će veselo, plesat ćemo, pjevat ćemo, zabavit ćemo se. Bit će odlično.'', govori Giuliano.

''Mi smo s Giulianom odavno u dobrim odnosima. Imali smo tu obradu 'Zovem prijatelje moje' gdje nam je on gostovao na svojoj pjesmi. I tu je krenula suradnja s njim i evo, došlo je na kraju da imamo zajednički koncert. Hvala njemu što je uopće pristao da skupa idemo u taj pothvat.'', govori Jure Nikolić iz Cambija.

Jedna od glavnih tema među našim poznatima bila je gdje će provesti godišnji odmor.

''Namjeravamo posjetiti Mykonos. Ovo je već treća godina zaredom s prijateljima. Sjajna destinacija za odmor i zabavu, gotovo dobro kao u Hrvatskoj.'', govori Ana Gruica uglešić.

Naš najbolji kickboksač Antonio Plazibat uspješno se oporavlja od ozljede i uskoro se vraća u ring, a planira i vjenčanje sa svojom zaručnicom Martinom Dulčić.

''To je trebalo biti sad na proljeće, ali zbog silnih obaveza nismo uspjeli iskombinirati. Vidjet ćemo hoće li sad biti jesen ili proljeće, ali to je u planu.''

Antonia Dora Pleško punim plućiva uživa u dugogodišnjoj vezi s fotografom i snimateljem Rokom Marićem.

''Čuvamo svoju ljubav nekako za sebe, ali evo, već šest godina smo zajedno. Zajedno radimo, pomažemo jedno drugome i baš nam je lipo.''

Dizajnerica Monika Sablić trenutačno priprema novu jesensku kolekciju, a danas slavi 46. rođendan.

''Račica emotivna. Dosta su me koštale emocije u životu, ali radim dosta na sebi. Mičem sve negativno, loše ljude. Sve sam nekako makla, potpuno sam u jednom miru, u zenu i super se osjećam.''

Njezino mišljenje dijeli i splitska kraljica aerobika Nataša Bebić, koja se nakon dugo vremena pojavila na nekom eventu.

''Kad si ovako malo u tim đirevima, onda više upoznaš ljude, onda vidiš koliko ima ljudi koji nisu kako treba i onda vidiš one koji jesu kako treba. I onda napraviš neku granicu i ostaviš ljude u biti samo ljude za koje vidiš da su ok.'', govori Nataša.

A uz nasmijana lica i sjajnu energiju, grad podno Marjana je najbolji način nazdravio ljetu – najopuštenijem godišnjem dobu.

