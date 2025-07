Ekipa IN magazina obišla je Hipodrom, evo tko će sve na bini biti s Thompsonom

Foto: In Magazin

Odmah na početku emisije odlazimo na zagrebački Hipodrom, o kojem ovih dana svi govore. Dva dana prije dosad najvećeg koncerta u Hrvatskoj, naša Julija Bačić Barać obišla je lokaciju i vidjela kako teku pripreme. Producent koncerta Branimir Mihaljević otkrio nam je da će uz Thompsona na pozornici biti i sestre Palić te mladi glazbenik Petar Buljan iz zajednice "Božja pobjeda". Ne propustite!

Producent koncerta, Branimir Mihaljević kaže, u subotu će biti pravi spektakl na Hipodromu.

''Kad dođete tamo i vidite koliko je to veliko shvatite, veličinu koncerta.

Video wall je na 33 metra i on se nalazi na tri metra bine još jer ona mora biti jako visoka da svi vide, gore još ide rasvjeta nekoiko metara i bacači plamena koji su još 20 metara'', objasnio nam je.

Ni na zvučnicima nije se štedjelo.

''Disperziraju zvuk tako da se on najbolje čuje na samom Hipodromu, a da se on pretjerano ne širi na ostatak grada'', dodaje.

Tu je 1550 kvadrata pozornice i 700 zvučnika. Za sve to ključna je -struja.

''Ovdje će se potrošiti nekakvih 11 megavata struje, sve skupa će se razvući za sve potrebe samo unutar Hipodrome ne govorim sa strane'', objasnio nam je jedan od radnika na Hipodromu.

11 megavata u prijevodu je:

''11 megavata to vam je kao pola Zagreba po nekakvoj potrošnji, samo bina vuče tri megavata, Elektra je napravila je sjajan posao'', govori radnik.

Koncert će početi 20:45.

A hoće li trajati kako je najavljeno dva i pol sata?

''Bit će to duže, bit će duže nego 2 i pol, ali Mrako je uvijek prema publici takav da da svoj apsolutni maksimum. U principu je to rock koncert'', govori Mihaljević.

Oprema je stigla čak iz Dubaija.

''Ljudi koji su došli slagati opremu su Indijci koji rade za tu tvrtku i oni su to savršeno odradili'', rekao je.

A tko će sve osim pratećeg benda biti s Thompsonom na pozornici?

''U jednom dijelu koncerta tu je Petar Buljan iz Božje pobjede i tri sestre Palić pjevaju prateće vokale. Mi imamo jednu trudnicu i na bini, jedna od sestara Palić je u viskojoj trudnoći, mi ćemo za nju osigurati stolac za probe, a na koncertu će biti na nogama'', priča Branimir.

A hoće li biti glazbenih gostiju na pozornici?

''To ćete vidjeti'', nije htio puno otkrivati.

I to i sve drugo što pola milijuna ljudi isčekuje vidjet ćemo za nešto više od 48 sati, do tad, brine se o svakom detalju. Od sigurnosti, do zdravstvene skrbi.

''Mora, mora štimati, sve je testirano, probano tako da ne vidim nekog razloga da bude drugačije''.

''Ja sam siguran da će 5.07. biti onako kako Gibonni kaže - dan za tetovažu. Ta jedna kemija koju imaju Marko i publika to nema nitko drugi'', zaključio je Mihaljević.

Svojoj je publici Thompson više od pjevača. Uspjelo mu je ono što nikad nikom nije. Prodao je 500 000 ulaznica i pokazao da mu na estradi nema ravnoga.

