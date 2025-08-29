Naša glumica proživjela je tešku tragediju: "Vjerujem da si tamo...''

Marijana Mikulić prisjetila se svog brata, koji je preminuo prije 26 godina.

Naša glumica Marijana Mikulić prije 26 godina ostala je bez brata Ivana. Unatoč tome što je proteklo više od dva desetljeća, glumica i majka troje djece često ga se sjeti, a u njegovu čast objavljuje emotivne poruke na društvenim mrežama.

Ovoga puta, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se namjestila kao da drži sunce koje zalazi.

"Vjerujem da si tamo gdje se i ja nadam jednom doć. Šaljem ti ljubav. Nismo te zaboravili, nemoj ni ti nas", napisala je Mikulić u opisu profila, prisjećajući se svog brata.

Članica glumačkog ansambla Gradskog kazališta Trešnja tijekom odmora na otoku Braču imala je situaciju u kojoj se morala snalaziti brzo. Prilikom odmora s obitelji dobila je poziv da nastupi u predstavi "Snjeguljica" na Dubrovačkim ljetnim igrama nakon ozljede kolegice. Ovo je bio njezin prvi nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama, priznavši kako je ovo bio ne samo prekid odmora, već i golemi profesionalni izazov.

Nedavno se pohvalila poklonom sina Jakova za Majčin dan o čemu više čitajte OVDJE.

U srpnju je progovorila o izazovnim trenucima, o čemu više pročitajte OVDJE.

