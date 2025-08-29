Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''

Bivša tenisačica Jelena Dokić završila je u bolnici, a u podužoj objavi na Instagramu objasnila je što se dogodilo.

Proslavljena australska tenisačica, rodom iz Osijeka, Jelena Dokić, javila se pratiteljima na Instagramu iz bolnice.

Ispod fotke otkrila je da joj je zdravlje narušeno te objasnila o čemu je riječ.

''Kad završiš na hitnoj sat vremena nakon što si odradila US Open prijenos. Zahvalna sam što ću biti dobro. Ali želim ovo podijeliti kao podsjetnik i upozorenje, posebno kad je riječ o našem zdravlju – osobito zdravlju žena i reproduktivnom zdravlju'', započela je.

''Imam prilično velik miom (nekancerogeno tkivo u mojoj maternici). Rečeno mi je da nije ništa ozbiljno (puno žena ga ima i živi s tim). Navodno. Što god to značilo. I dok to može biti točno, da – puno slučajeva neće imati problema, ali mnoge žene će ipak osjetiti posljedice zbog veličine mioma, boli, upala i krvarenja. Što se upravo meni dogodilo. Morat ću na operaciju kasnije ove godine kako bi ga uklonili. A dotad je riječ o boli, obilnom krvarenju i upalama'', dodala je.

''Sve je bilo u redu do sada, ali posljednjih nekoliko mjeseci nešto nije bilo kako treba. Nešto nije bilo u redu. Zato želim da ova objava bude važan podsjetnik. Slušajte svoj instinkt i unutarnji glas. Ako osjećate da nešto nije u redu – nemojte to ignorirati. Čak i ako se na kraju ispostavi da nije ništa ozbiljno, bolje je provjeriti nego da se nešto pogorša kasnije. Radite redovite kontrole, a ako imate bilo kakvu bol – pa i najmanju, ili nešto neobično – odmah idite liječniku. Ne ignorirajte bol i redoviti pregledi su ključni za rano otkrivanje – mogu vam spasiti život'', napisala je.

''I ono najvažnije – nikad ne dopustite da vam itko kaže da je to ništa, da si umišljate, da to "nije tako strašno". Uvijek tražite drugo mišljenje i borite se za sebe i svoje zdravlje. Vi najbolje poznajete svoje tijelo i ako osjećate bol ili da nešto nije u redu, a netko to odbacuje – idite kod nekog drugog. Nemojte prihvatiti "ne" kao odgovor kad su u pitanju pregledi, testovi i kontrole. Vi ste sami sebi najbolji zagovornik kad je u pitanju vaše zdravlje. Borite se za sebe i nikad ne odustajte'', objasnila je.

''Također, ogromno hvala nevjerojatnom medicinskom osoblju u bolnici Epworth ovdje u Melbourneu. Vaš posao je nevjerojatan i hvala što ste se pobrinuli za mene na najbolji i najbrži mogući način. Svi ste vi divni. Legende'', zaključila je.

Inače, Jelenu su godinama vrijeđali zbog izgleda, a svijet je tek kasnije saznao za njezine traume iz djetinjstva. Njezina priča obišla je svijet, a više pročitajte OVDJE.

