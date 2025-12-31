Preminuo glumac iz krimiserije koju su pratili milijuni, obilježio je i filmove utjecajnog redatelja

Isiah Whitlock Jr. ostavio je iza sebe bogatu karijeru, obilježenu kultnom serijom ''Žica'' i zapaženim filmskim ulogama.

Preminuo je Isiah Whitlock Jr., glumac kojeg publika pamti po ulozi korumpiranog senatora Claya Davisa u kultnoj seriji ''Žica'' ("The Wire") te po čestim i zapaženim suradnjama s redateljem Spikeom Leejem. Imao je 71 godinu, piše Daily Mail.

Njegovu smrt na Instagramu je potvrdio njegov menadžer Brian Liebman, koji je za Deadline naveo da je Whitlock preminuo mirno, nakon borbe s kratkom bolešću.

''S neizmjernom tugom dijelim vijest o odlasku svog dragog prijatelja i klijenta Isiaha Whitlocka Jr. Ako ste ga poznavali – voljeli ste ga. Bio je briljantan glumac i još bolja osoba. Neka njegovo sjećanje zauvijek bude blagoslov. Naša su srca slomljena. Jako, jako će nam nedostajati'', napisao je Liebman.

Whitlock je ostavio snažan trag u televizijskoj povijesti, a najveću popularnost stekao je ulogom karizmatičnog, ali korumpiranog senatora R. Claytona Claya Davisa u seriji ''Žica'', u kojoj se pojavljivao tijekom svih pet sezona. Njegov lik, kao i prepoznatljiva uzrečica, ostali su upamćeni među obožavateljima serije diljem svijeta.

Osim u Žici, Whitlock je ostvario brojne zapažene uloge u popularnim serijama poput ''Veep'', ''Atlanta'', ''The Good Wife'', ''Law & Order: Special Victims Unit'', ''Louie'' i ''NYPD Blue''. Njegova posljednja televizijska uloga bila je u kriminalističkoj triler-seriji ''The Residence'', u kojoj je tumačio šefa policije Larryja Dokesa. Serija je emitirana u ožujku 2025. godine.

Uz televizijsku karijeru, Whitlock je bio iznimno cijenjen i na filmskom platnu. Često je surađivao s legendarnim redateljem Spikeom Leejem, s kojim je radio na filmovima ''BlacKkKlansman'' (2018.) i ''Da 5 Bloods'' (2020.). Filmski debi ostvario je 1990. godine u filmu ''Gremlins 2: The New Batch'', a iste godine pojavio se i u Scorseseovu kultnom filmu ''Goodfellas''.

Rođen i odrastao u Indiani, Whitlock je glumu studirao na Southwest Minnesota State Universityju, a dodatno se usavršavao na American Conservatory Theateru u San Franciscu. Glumačku karijeru započeo je krajem 80-ih godina, a tijekom desetljeća izgradio reputaciju svestranog i iznimno poštovanog karakternog glumca. Prvu zapaženu ulogu ostvario je 1987. godine u seriji "Cagney & Lacey".

