Ovo su svi finalisti Dore, tko je vaš favorit za pobjedu?

Šesnaest izvođača izborilo je svoje mjesto u velikoj završnici Dore 2026., koja će se održati u nedjelju, 15. veljače.
Nakon dviju napetih polufinalnih večeri Dore napokon su poznati svi finalisti koji će se boriti za prestižnu pobjedu. Samo jedan izvođač ponijet će titulu pobjednika i predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koji se ove godine održava u Beču.3 vijesti o kojima se priča baš neukusno Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić bio je očev ponos Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca još jedna avantura Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom
U prvoj polufinalnoj večeri plasman u finale izborili su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.
Galerija 8 8 8 8 8
Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Dore podijeljeni oko nastupa Slovenke s hrvatskom putovnicom: "Što se ovdje dogodilo?"
U drugoj polufinalnoj večeri među finalistima su se našli Sergej, Devin Juraj, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.
Sve o prvoj polufinalnoj večeri čitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je drugih osmero finalista koje ćemo gledati u velikoj završnici Dore!
A OVDJE pročitajte sve detalje o drugoj polufinalnoj večeri.
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Jedna od najseksipilnijih žena današnjice u donjem rublju napravila kaos usred trgovine!
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je drugih osmero finalista koje ćemo gledati u velikoj završnici Dore!