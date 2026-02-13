Ovo su svi finalisti Dore, tko je vaš favorit za pobjedu?

Šesnaest izvođača izborilo je svoje mjesto u velikoj završnici Dore 2026., koja će se održati u nedjelju, 15. veljače.

Nakon dviju napetih polufinalnih večeri Dore napokon su poznati svi finalisti koji će se boriti za prestižnu pobjedu. Samo jedan izvođač ponijet će titulu pobjednika i predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koji se ove godine održava u Beču.

U prvoj polufinalnoj večeri plasman u finale izborili su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Galerija 8 8 8 8 8

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi Dore podijeljeni oko nastupa Slovenke s hrvatskom putovnicom: "Što se ovdje dogodilo?"

U drugoj polufinalnoj večeri među finalistima su se našli Sergej, Devin Juraj, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Tko od odabranih finalista treba predstavljati Hrvatsku na Eurosongu? Lima Len

Alen Đuras

Noelle

Lelek

ToMa

Ema Bubić

Ananda

Cold Snap

Sergej

Devin Juraj

Stela Rade

Marko Kutlić

Irma

Lara Demarin

Ritam Noir

Lana Mandarić Lima Len

Alen Đuras

Noelle

Lelek

ToMa

Ema Bubić

Ananda

Cold Snap

Sergej

Devin Juraj

Stela Rade

Marko Kutlić

Irma

Lara Demarin

Ritam Noir

Lana Mandarić Ukupno glasova:

Sve o prvoj polufinalnoj večeri čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je drugih osmero finalista koje ćemo gledati u velikoj završnici Dore!

A OVDJE pročitajte sve detalje o drugoj polufinalnoj večeri.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Jedna od najseksipilnijih žena današnjice u donjem rublju napravila kaos usred trgovine!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je drugih osmero finalista koje ćemo gledati u velikoj završnici Dore!