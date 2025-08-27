Kako izgleda imanje milijardera na kojem ima čak i vlastitu benzinsku crpku?

Jeff Bezos vlasnik je nekretnine u Beverly Hillsu, no ona je od sveg sadržaja oko nje najmanje zanimljiva.
Osnivač Amazona Jeff Bezos 2020. godine oborio je rekorde u nekretninama kupivši legendarno imanje Warner Estate od medijskog magnata Davida Geffena za 165 milijuna dolara.3 vijesti o kojima se priča posebne kao i oni! Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno privatnost vješto kriju Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet? ''bio je čudo od dobrote...'' Preminuo je gitarist Srebrnih krila, tužnu vijest potvrdio je Vlado Kalember
To devet hektara veliko imanje koje je izgradio 1930-ih Jack Warner, suosnivač Warner Brosa, i dalje je na glasu kao jedno od najikoničnijih posjeda u povijesti Hollywooda, a u nastavku teksta postat će vam jasno i zašto.
Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 3 Foto: Profimedia
Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 4 Foto: Profimedia
Glavni dio imanja je prostrana vila prepuna nevjerojatnih detalja: zidovi oslikani freskama, uklesani mramorni kamin, stari drveni podovi, englesko okruženje iz 18. stoljeća, pa čak i isti drveni podovi na kojima je navodno stajao Napoleon dok je prosio svoju suprugu.
Fotografije možete pogledati OVDJE.
Unutrašnjost uključuje impresivnu knjižnicu, bar s unutarnjim i vanjskim dijelom, raskošan apartman s visokim gredama u stropu, kinosobu skrivenu iza panele iza Budine statue te podrum za vino s kapacitetom za 700 boca.
Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 2 Foto: Profimedia
Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaruke koje su srušile Instagram: Sve o vijesti koja je prikupila skoro 28 milijuna lajkova!
Ispred kuće su gostinjske kuće, uključujući onu za koju se tvrdi da ju je koristila Marilyn Monroe, golf-teren od devet rupa, bazen, teniski teren, terase, ribnjak s koi ribama, uređeni vrtovi – i privatna benzinska postaja u garaži.
Bezos je također kupio dodatnu parcelu od 10 milijuna dolara za proširenje imanja. Prema člancima iz veljače 2024., dovršeni su radovi na megavili, koji uključuju bazen s motivom grebena i novi teniski teren.
Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia
Lauren Sanchez i Jeff Bezos - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko se krije iza Jeremiaha iz serije o kojoj bruji TikTok? Bio je u još jednom velikom hitu!
No, za kraj jedna razočaravajuća informacija. Bezos u ovoj vili ne živi. On i novopečena supruga Lauren Sanchez žive u jednoj od njegovih triju kuća na otoku Indian Creek, poznatom kao ''Billionaire Bunker'', iznimno ekskluzivan dio Miamija sa samo 41 kućom, privatnom policijskom zaštitom i jednim mostom koji se čuva kao sigurnosni trezor.
Njihova vjenčanja u Italiji prisjetite se OVDJE.
Lauren Sanchez i Jeff Bezos Foto: Profimedia
Lauren Sanchez i Jeff Bezos - 2 Foto: Profimedia
Galerija 18 18 18 18 18
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Jeste li čuli za njih? Ovo je priča o najpoznatijim navijačicama na svijetu!
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala
Pogledaji ovo Celebrity Znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem