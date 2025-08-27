Kako izgleda imanje milijardera na kojem ima čak i vlastitu benzinsku crpku?

Jeff Bezos vlasnik je nekretnine u Beverly Hillsu, no ona je od sveg sadržaja oko nje najmanje zanimljiva.

Osnivač Amazona Jeff Bezos 2020. godine oborio je rekorde u nekretninama kupivši legendarno imanje Warner Estate od medijskog magnata Davida Geffena za 165 milijuna dolara.

To devet hektara veliko imanje koje je izgradio 1930-ih Jack Warner, suosnivač Warner Brosa, i dalje je na glasu kao jedno od najikoničnijih posjeda u povijesti Hollywooda, a u nastavku teksta postat će vam jasno i zašto.

Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 3 Foto: Profimedia

Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 4 Foto: Profimedia

Glavni dio imanja je prostrana vila prepuna nevjerojatnih detalja: zidovi oslikani freskama, uklesani mramorni kamin, stari drveni podovi, englesko okruženje iz 18. stoljeća, pa čak i isti drveni podovi na kojima je navodno stajao Napoleon dok je prosio svoju suprugu.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Unutrašnjost uključuje impresivnu knjižnicu, bar s unutarnjim i vanjskim dijelom, raskošan apartman s visokim gredama u stropu, kinosobu skrivenu iza panele iza Budine statue te podrum za vino s kapacitetom za 700 boca.

Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 2 Foto: Profimedia

Kuća Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaruke koje su srušile Instagram: Sve o vijesti koja je prikupila skoro 28 milijuna lajkova!

Ispred kuće su gostinjske kuće, uključujući onu za koju se tvrdi da ju je koristila Marilyn Monroe, golf-teren od devet rupa, bazen, teniski teren, terase, ribnjak s koi ribama, uređeni vrtovi – i privatna benzinska postaja u garaži.

Što kažete na ovu vilu? Pretjerivanje!

San snova! Pretjerivanje!

San snova! Ukupno glasova:

Bezos je također kupio dodatnu parcelu od 10 milijuna dolara za proširenje imanja. Prema člancima iz veljače 2024., dovršeni su radovi na megavili, koji uključuju bazen s motivom grebena i novi teniski teren.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez i Jeff Bezos - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko se krije iza Jeremiaha iz serije o kojoj bruji TikTok? Bio je u još jednom velikom hitu!

No, za kraj jedna razočaravajuća informacija. Bezos u ovoj vili ne živi. On i novopečena supruga Lauren Sanchez žive u jednoj od njegovih triju kuća na otoku Indian Creek, poznatom kao ''Billionaire Bunker'', iznimno ekskluzivan dio Miamija sa samo 41 kućom, privatnom policijskom zaštitom i jednim mostom koji se čuva kao sigurnosni trezor.

Njihova vjenčanja u Italiji prisjetite se OVDJE.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos Foto: Profimedia

Lauren Sanchez i Jeff Bezos - 2 Foto: Profimedia

Galerija 18 18 18 18 18

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Jeste li čuli za njih? Ovo je priča o najpoznatijim navijačicama na svijetu!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala

Pogledaji ovo Celebrity Znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem