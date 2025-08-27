Jeste li čuli za njih? Ovo je priča o najpoznatijim navijačicama na svijetu!

Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) nisu samo navijačice, one su profesionalne plesačice, ambasadorice jednog od najpoznatijih sportskih brendova i ikone pop‑kulture već više od pola stoljeća.

U američkoj kulturi cheerleading je izuzetno popularan, no među tisućama grupa djevojaka koje su navijačice svog školskog ili gradskog tima, ove djevojke došle su do svjetske slave.

Ako još niste čuli za Dallas Cowboy Cheerleaders, nakon sljedećih prizora teško ćete ih zaboraviti.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 1 Foto: Profimedia

DCC je osnovan 1961., no pravi zaokret dolazi 1972., kada tim prelazi na audicije za profesionalne plesačice i uvodi uniformu koja će postati simbol: plavi top s resicama, bijele vruće hlačice i kaubojske čizme. Taj paket – uz besprijekornu koreografsku preciznost – pretvara ih u američke, a potom i globalne zvijezde.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 12 Foto: Profimedia

Dallas Cowboys Cheerleaders - 11 Foto: Profimedia

Njihov zaštitni znak je kick‑line, koja završava spektakularnim jump splitom. Taj trenutak, u kombinaciji sa širokim osmijesima i besprijekorno sinkroniziranim formacijama, dio je svakog domaćeg nastupa Dallas Cowboysa u AT&T Stadiumu, ali i brojnih posebnih događaja – od tradicionalnog showa na poluvremenu NFL-a na Dan zahvalnosti do humanitarnih akcija.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 13 Foto: Profimedia

Dallas Cowboys Cheerleaders - 14 Foto: Profimedia

Njihova najpoznatija koreografija je na pjesmu ''Thunderstruck'', a pogledajte je u nastavku.

Popularnost DCC-a osnažila je i reality-franšiza koja je godinama pratila audicije i trening‑kamp, a novu generaciju fanova donijela je Netflixova dokumentarna serija "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders" (2024. –). Serija otkriva ritam sezone, emocionalne uspone i padove te stroge standarde koje kandidatkinje moraju zadovoljiti kako bi stale u kultnu zvjezdanu uniformu.

Stroge audicije

Audicije imaju nekoliko krugova i izrazito su zahtjevne: plesni stilovi (jazz, pom, hip‑hop, klasični kick), memoriranje koreografija u kratkom roku, kondicijski testovi i intervju. Minimalna dob je 18 godina, a nakon odabira slijede treninzi nekoliko puta tjedno i gust raspored nastupa tijekom sezone. Unutar sastava postoji i elitni ''Show Group'' – manja postava koja putuje na turneje, USO događaje i posebne protokolarne nastupe.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 6 Foto: Profimedia

Koliko zarađuju – i zašto se o tome toliko govori

Tema honorara godinama je bila osjetljiva, dijelom i zbog medijskih istupa bivših članica. Posljednjih sezona došlo je do značajnog povećanja naknada – i za utakmice i za treninge te komercijalne nastupe – što je javnosti postalo vidljivije upravo kroz Netflixovu seriju. Iako se iznosi razlikuju ovisno o stažu (rookie vs. veteranke) i tipu angažmana, smjer je jasan: profesionalizacija je sve snažnija, a valorizacija rada veća nego prije.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 3 Foto: Profimedia

Navijačice Dallas Cowboysa plaćaju se po satu i honorarom po utakmici ili nastupu, a godišnji iznos značajno varira ovisno o iskustvu. U sezoni 2024. veteranka s pet godina iskustva zarađivala je 15 dolara po satu i 500 dolara po nastupu. Nakon povećanja plaće od 400 % za sezonu 2025./2026. veteranke navijačice sada mogu zaraditi više od 75 dolara po satu, što potencijalno dovodi do godišnje plaće veće od 150.000 dolara, ne uključujući neobavezne nastupe ili sponzorstva.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 8 Foto: Profimedia

Dallas Cowboys Cheerleaders - 7 Foto: Profimedia

Standardi, pravila i odgovornosti

DCC održava stroge protokole ponašanja i izgleda: uredna kosa i šminka, jedinstven scenski stajling, profesionalnost na društvenim mrežama i nulta tolerancija na fraternizaciju s igračima. Radi se o detaljno razrađenom pravilniku koji štiti brend, timsku koheziju i sigurnost članica.

Dallas Cowboys Cheerleaders - 10 Foto: Profimedia

Kontroverze koje su promijenile industriju

Kao i svaka velika institucija, DCC je prolazio kroz razdoblja medijskih kritika i internih preispitivanja – od rasprava o uvjetima rada do pojedinačnih skandala unutar matičnog kluba. No upravo su ti izazovi ubrzali reforme: transparentnije politike, jače procedure zaštite i – najvažnije – veći fokus na financijsku i radnu sigurnost plesačica. Godine 2022. klub je isplatio $ 2,4 mil. za nagodbu u slučaju navodnog voajerizma tadašnjeg visokog dužnosnika prema članicama svlačionice, piše espn.

Brojni se pitaju i prate li neku posebnu dijetu jer tako dobro izgledaju.

''Reći ću da je zabluda da se ne hranimo dovoljno'', priznala je plesačica Megan o navodnom pritisku da se uklope u prilično neumoljivu uniformu posutu zvijezdama za E!News.

''Ali mi stvarno volimo jesti, pa nam je bogata proteinska hrana najbolji prijatelj. I malo ugljikohidrata.''

