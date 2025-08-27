Prepoznajete li ga? Ovako je holivudska ikona izgledala prije 32 godine

Danas 55-godišnjak, u filmu "Munjeni i zbunjeni" glumio je Davida Woodersona, 20-godišnjaka duge plave kose.

Prije 32 godine objavljen je film "Munjeni i zbunjeni", koji prati nekoliko tinejdžera na njihov zadnji školski dan. Ovaj projekt, čija je radnja smještena u 1976. godine, nije imao jednog glavnog protagonista ili središnju priču, već je imao više radnji oko različitih socijalnih grupa, a glumački ansambl se sastojao od danas važnih protagonista filmske industrije.

U ovom filmu su glumili Ben Affleck, Milla Jovovich, Renée Zellweger, Cole Hauser, Parker Posey, Adam Goldberg, Marissa Ribisi, Anthony Rapp, ali i Matthew McConaughey, kojeg bismo teško prepoznali.

Danas 55-godišnjak, u "Munjeni i zbunjeni" je glumio Davida Woodersona, 20-godišnjaka duge plave kose koji je i dalje izlazio s učenicima srednje škole. Ovo je bio njegov drugi film kojeg je snimio, a već u narednim godinama ostvario je uloge u projektima poput "Amistad", "Sahara", "Kako izgubiti frajera u 10 dana" i "Dobri dileri iz Dallasa" za kojeg je dobio Oscara za najbolju ulogu.

Unatoč tome što je iznjedrio i danas važne glumce, "Munjeni i zbunjeni" su na 6,2 milijuna dolara budžeta ostvarili tek 8,2 milijuna dolara prihoda. Ipak, i danas ima impresivnu ocjenu od 94% na portalu Rotten Tomatoes, a kritičari su ga hvalili kako "odiše toplinom i dobrom energijom, dok se publika osjeća kao dio svijeta starijih, cool klinaca".

Tijekom svoje bogate karijere duge tri i pol desetljeća, McConaughey je glumio u 83 projekta, a još ga očekuju pet novih. Od 2011. je u braku s manekenkom Camillom Alves s kojom ima troje djece.

Prije nekoliko godina zajedno s obitelji i prijateljem Woodyjem Harrelsonom je ljetovao u Hrvatskoj, a nekoliko mjeseci poslije su otkrili veliku tajnu. Više o tome pročitajte OVDJE.

