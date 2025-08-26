Taylor Swift se zaručila! Pogledajte ogroman dijamantni prsten

Taylor Swift i Travis Kelce zaručili su se nakon dvije godine veze, a vijest su potvrdili zajedničkom objavom na Instagramu uz romantične fotografije i veliki dijamantski prsten.

"Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati", napisali su uz nekoliko fotografija na kojima Kelce kleši ispred pjevačice.

Travis je za prosidbu izabrao romantično mjesto koje je vrvilo od različitog cvijeća, a par je u krupnom planu pokazao i veliki dijamantski prsten.

Foto: Taylor Swift, Travis Kelce/Instagram

Objava je u trenutku pisanja ovog članka prikupila više od dva milijuna lajkova.

Podsjetimo, Taylor i Travis u vezi su od 2023. godine, a oko njihovog odnosa digla se velika pompa u medijima.

Taylor je u jednom intervjuu kasnije otkrila da su bili zajedno kada još javnost za to nije znala.

''Dakle, zapravo smo imali dosta vremena samo za sebe, za koje nitko nije znao, na čemu sam zahvalna, jer smo se upoznali. Mislim da neki ljudi misle da je utakmica na kojoj smo prvi put viđeni zajedno bila naš prvi spoj. No nismo toliko ludi", rekla je Taylor.

Nakon što je posjetila još nekoliko utakmica sa svojim slavnim prijateljima, Taylor i Travis su sljedećeg mjeseca objavili vijest o svojoj vezi kada su fotografirani kako se drže za ruke u New Yorku, a sve ostalo je povijest ove moderne ljubavne bajke.

