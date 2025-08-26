Mladom reperu iz Srbije otkazani brojni nastupi: Je li drama s Karleušom razlog?

Jelena Karleuša izazvala je skandal izjavama protiv studenata, što je dovelo do žestokog sukoba s Voyageom, kojem su nakon njihove prepirke otkazani unaprijed rasprodani nastupi.

Jelena Karleuša posljednjih mjeseci izaziva buru na društvenim mrežama zbog svojih izjava o studentskim protestima i blokadama u Srbiji.

Pjevačica je studente nazivala "izdajnicima" i poručila kako njihovi postupci nanose više štete državi nego rat.

Karleuša je otišla i korak dalje, rekavši da je nasilje nad blokadama "legitimno u svakoj državi" te dodala kako će, ako studenti nastave blokirati ulice, i sama izaći među građane da im se suprotstavi. Nakon brojnih kritika, pokušala je ublažiti ton, pozivajući na primirje i dijalog, no njene poruke nisu prošle nezapaženo.

Jelena Karleuša - 4 Foto: Instagram

U priču se ubrzo uključio i reper Voyage, koji je javno podržao studente, što je dodatno razbjesnilo Karleušu. Prozvala ga je da svojim izjavama opravdava "nasilnike", na što joj je on uzvratio još žešće.

Pogledaji ovo Celebrity Romansa na bazenu! Ovi prizori govore da se bivši nogometaš i njegova supruga vole kao prvog dana

Nakon razmjene teških riječi na Instagramu, Karleuša je nastavila s uvredama na platformi X, gdje je Voyagea nazvala pogrdnim imenima i optužila da dobiva novac od države za svoje nastupe.

Jelena Karleuša - 5 Foto: Instagram

Voyage - 5 Foto: Pixsell

Voyage joj je odgovorio otvorenim pismom.

"Molim vas, po ne znam koji put, da me ne psujete i ne koristite primitivan rječnik, jer ipak imate djecu koja bi, nažalost, trebala gledati na vas kao na uzor. Meni ne treba stranačka podrška da bih nastupao, niti stranački novac da bih mogao ispunjavati svoje hirove kao vi", poručio je reper.

No sada je reper iznenadio obajvom da su mu otkazani nastupi.

"Upravo mi je javljeno da su određeni nastupi otkazani, iako su bili unaprijed rasprodani. Konačnu listu otkazanih nastupa objavit ću čim je dobijem. U svakom slučaju, hvala svima koji su htjeli slušati moju glazbu uživo i hvala svima koji su dosad bili na nastupima. Ne znam što će se dogoditi u budućnosti, ali jedno je sigurno – obraz i čast su čisti. Voli vas Voyage", napisao je.

Pogledaji ovo Celebrity Njihova veza počela je prije nego su postali polubrat i polusestra, a danas imaju dijete

Galerija 25 25 25 25 25

Inače, Jeleni je zbog kontroverznih izjava bio ugašen profil na Instagramu, kojeg je nakon gotovo četiri mjeseca uspjela vratiti.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ima 76 godina? Pitanje koje svi postave kad se ona pojavi pred kamerom

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Zavidna figura srpske folk-zvijezde zasjenila i neobičan bikini kakav ne viđamo često

Pogledaji ovo inMagazin Damir Urban o supruzi koja mu je velika podrška: ''Odavno imamo dogovor...''