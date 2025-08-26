Njihova veza počela je prije nego su postali polubrat i polusestra, a danas imaju dijete

Australska glumica Scarlet Vas i njezin suprug Tayo Ricci, koji joj je ujedno i polubrat, šokirali su javnost objavom da očekuju dijete, što je izazvalo podijeljene reakcije na društvenim mrežama.

Australska glumica Scarlet Vas (30), koju publika pamti kao Mishti Sharmu iz sapunice "Neighbours", izazvala je iznenađenje objavom da očekuje dijete sa svojim suprugom Tayom Riccijem (28) – koji je ujedno i njezin polubrat. Vijest je podijelila na Instagramu u rujnu 2024., uz fotografije na kojima se vidi trudnički trbuščić, a njihova djevojčica stigla je na svijet u prosincu iste godine.

Njihova neobična ljubavna priča započela je još u mladosti, kada su se upoznali kao tinejdžeri u Melbourneu, prije nego su njihovi roditelji postali par. Kad su se njihovi roditelji vjenčali, postali su formalno polubrat i polusestra, no to nije zaustavilo razvoj njihove veze.

Dugo su svoju vezu skrivali, a javnost su prvi put šokirali 2021. godine videom koji je nosio naslov: "Zaljubila sam se u najboljeg prijatelja svog dečka... koji je slučajno moj polubrat." Iako se isprva činilo kao šala, kasnije su potvrdili da je riječ o stvarnoj vezi koja traje godinama.

Unatoč brojnim kritikama i kontroverzama, vjenčali su se u rujnu 2023. na Mikonosu. Godinu dana kasnije objavili su da očekuju djevojčicu koju su nazvali svojim "božićnim čudom". Njihova objava izazvala je lavinu reakcija, od podrške do osuda.

"Iskreno, to ne utječe na nas jer imamo jedno drugo. Trolovi nam su vrlo zabavni. Ako je neki komentar posebno negativan, možda ćemo odgovoriti, to je dobra taktika za razoružavanje", dodala je.

Tayo je inače glazbenik i TikTok zvijezda, a zajedno sa suprugom ima snažnu prisutnost na društvenim mrežama.

