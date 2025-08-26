Zavidna figura srpske folk-zvijezde zasjenila i neobičan bikini kakav ne viđamo često

Odmorom u Crnoj Gori srpska pjevačica pohvalila se na društvenim mrežama.

Srpska folk-zvijezda Milica Pavlović trenutno uživa na odmoru u Crnoj Gori, a njezine nove fotografije s Instagrama izazvale su pravu lavinu komentara.

Popularna pjevačica pozirala je u dvorištu luksuznog hotelaa, a posebno je privukla pažnju kada je pozirla u malenom električnom auomobilu koji je bio barkiran pored palme.

Na fotografijama nosi drugačiji, upečatljiv kupaći kostim u crnoj boji. Gornji dio izgleda poput ručno pletene kreacije s nizom ukrasa i vezova, dok je donji dio klasičan, visokog struka.

Milica Pavlović Foto: Instagram

Uz sunčane naočale i zavodljive poze, Milica je još jednom pokazala da joj ljeto savršeno pristaje.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje – komplimenti na račun izgleda i odvažnog modnog odabira samo su se nizali, a mnogi su istaknuli da srpska folk-zvijezda iz godine u godinu izgleda sve zanosnije.

''Prva fotka - genijalna'', ''Zgodnica'', ''Carice, super fotke'', ''Najzgodnija žena'', ''Zgodna dama'', ''Koliko je lijepa'', samo je dio komentara s Instagrama.

A kako izgleda njezina rodna kuća pogledajte OVDJE.

