Atraktivna supruga bivšeg dinamovca privukla pažnju na crvenom tepihu

Matea Ibanez javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama s crvenog tepiha.
Za tu prigodu Matea je odabrala usku, svjetlucavu haljinu u nježnoj plavoj nijansi koja je istaknula njezinu figuru i donijela joj pregršt komplimenata. Ravna puštena kosa, diskretan nakit i minimalistička šminka savršeno su zaokružili elegantan stajling.
Pratitelji su u komentarima pisali kako izgleda očaravajuće i naglasili da je njezin modni odabir pun pogodak.
''Predivna si'', ''Wow'', ''Najljepša i bok'', ''Samo ću reći - wow'', ''Ko metak'', ''Predivna moja'', ''U la la'', samo je dio komentara na Instagramu.
Inače, Luis i Matea u braku su od 2015. godine. Zavjete su izmijenili u crkvi Svih Svetih u Sesvetama, nakon čega su priredili raskošnu zabavu za uzvanike.
Mladenka je tada zablistala u raskošnoj vjenčanici s čipkom, a mladoženja se uskladio s njihovim sinčićem Thiagom, koji je tada imao godinu i pol.
Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 21 Foto: Ranko Šuvar/Cropix
Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 18 Foto: Ranko Šuvar/Cropix
Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 4 Foto: Ranko Šuvar/Cropix
Na vjenčanju je bila i Luisova obitelj, koja je doputovala za tu svečanu priliku, a među uzvanicima su bile brojne poznate osobe, uključujući Ibáñezove bivše suigrače iz Dinama – Antu Rukavinu, Juniora Fernandesa i Jerku Leku, koji je došao s tadašnjom suprugom Ivom.
Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 5 Foto: Ranko Šuvar/Cropix
Vjenčanje Luisa i Matee Ibanez, 2015. - 11 Foto: Ranko Šuvar/Cropix
